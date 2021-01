Philips TV & Sound: Vier neue Sportkopfhörer-Modelle präsentiert

Laut Philips, dem bekannten niederländischen Elektronik-Hersteller, trainieren fast zwei Drittel der aktiven Sportler mit Kopfhörern, in der Altersgruppe 16 bis 24 Jahre sind es sogar über 90 Prozent. Spezielle Sportkopfhörer erweisen sich dabei aufgrund ihrer Wasser- und Schweißfestigkeit, ihrer Passform und den verwendeten robusten Materialien als besonders vorteilhaft. Auch Philips ist in diesem Segment bereits vertreten und hat nun gleich mehrere neue Sportkopfhörer-Modelle vorgestellt.

Die neue Sportkopfhörer-Range startet mit vier Produkten ab April 2021 und will eine große Auswahl an verschiedenen Varianten für alle Sportarten bieten: Mit Neckband-, On-Ear- und True Wireless-Exemplaren. Alle Modelle verfügen über einen besonders sicheren Sitz, eine komfortable Passform und sind zusätzlich staub- und schweißgeschützt. Drei Modelle sind sogar zusätzlich wasserdicht bis zu 30 Minuten in einem Meter Tiefe. Auch der aktuelle Standard Bluetooth 5.0 kommt bei den vier Neuerscheinungen zum Einsatz. Hinzu kommen zahlreiche innovative Merkmale wie Pulsmessung, Knochenschall-Übertragung und Reinigung per UV-Licht.

Philips A7306 Sports True Wireless In-Ear-Kopfhörer

Farbe: Schwarz

Verfügbarkeit: 2. Quartal 2021

Drei Wing Tips und abnehmbare Ear-Hooks in verschiedenen Farben

9 mm-Treiber für guten Klang

Akkukapazität: Bis zu sechs Stunden mit einer vollen Ladung, insgesamt 18 Stunden

Schnellladeoption: 15 Minuten laden für eine Stunde Wiedergabe

Eingebauter Pulsmesser für populäre Fitness-Apps

Wasser-, Staub- und Schweißgeschützt nach IP57

Reinigung in der Ladeschale über UV-Licht

Awareness-Modus für Umgebungsgeräusche

Zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer

Smart Pairing

Unterstützung für Siri und Google Assistant

UVP: 179,99 Euro

Philips A6606 Sports Knochenschall (Bone Conduction) Kopfhörer

Farbe: Schwarz

Verfügbarkeit: 2. Quartal 2021

Übertragung von Schallvibrationen über die Wangenknochen

Superleichte, mit Titan verstärkte Struktur mit Neckband

Nutzung unter Fahrradhelm möglich

Eingebaute helle Sicherheits-LEDs

Akkukapazität: 9 Stunden Wiedergabe pro Ladung

Schnellladeoption: 15 Minuten laden für 1 Stunde Spielzeit

Wasser-, Staub- und Schweißgeschützt nach IP67

Inklusive Aufbewahrungsbeutel

Smart Pairing

Zwei Mikrofone

USB-C-Anschluss

UVP: noch nicht bekannt

Philips A4216 Sports On-Ear Wireless Kopfhörer

Farbe: Schwarz

Verfügbarkeit: 2. Quartal 2021

Große 40 mm-Neodym-Treiber für detaillierten Klang und gute Bässe

Effektive passive Geräuschreduzierung

Kompakt nach innen faltbar

Schnellladeoption: 15 Minuten laden für 2 Stunden Spielzeit

Akkukapazität: 25 Stunden mit einer Ladung

Ergonomisch gestaltetes Kopfband

Atmungsaktive Einlagen aus Memoryschaum und kühlendem Gel

Wasser-, Staub- und Schweißgeschützt nach IP55

Blau-weiße LED-Ladeanzeige

Waschbare Ohrpolsterbezüge

Mikrofon mit Echounterdrückung für klare Verständlichkeit

UVP: 69,99 Euro

Philips A3206 Wireless EarBuds Kopfhörer

Farbe: Schwarz

Verfügbarkeit: 2. Quartal 2021

Ultraleichte Bauweise

Drei austauschbare Wing Tips und Ear Hooks für individuelle Passform

Mit Kevlar verstärktes reflektierendes Kabel für bessere Sichtbarkeit

13,6 mm-Neodym-Treiber

Akkukapazität: Bis zu 10 Stunden mit einer Ladung

Schweiß-, Wasser- und Staubschutz nach IP57

Fernbedienung am Kabel mit drei Tasten und Kleidungsclip

Smart Pairing

Kompatibel mit Siri und Google Assistant

Sprachsteuerung per Tastendruck

USB-C-Ladekabel

UVP: 49,99 Euro

Wir werden euch natürlich informieren, sobald die vier neuen Modelle im Handel erhältlich sind.