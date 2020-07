Readdle: Entwickler rüsten ihre Apps für iOS 14 auf

Die Entwickler von Readdle sind mit einigen Produktivitäts-Apps im deutschen App Store vertreten. Ziemlich sicher seid ihr sicherlich auch schon einmal über die ein oder andere Anwendung gestolpert, zu denen unter anderem Documents (App Store-Link), PDF Expert (App Store-Link), Calendars (App Store-Link), Scanner Pro (App Store-Link) und Spark (App Store-Link) gehören. In einem Blogeintrag informiert das Readdle-Entwicklerteam nun über die Neuerungen in iOS 14, von denen auch die eigenen Anwendungen Gebrauch machen werden. So soll die Produktivität und Kreativität auf iPhones und iPads mit neuen Möglichkeiten erweitert werden.

Documents

In Readdles Documents App wird es mit iOS 14 eigene Widgets geben, mit dem sich unter anderem die zuletzt geöffneten oder favorisierten Dateien, Musikdateien, eigene Shortcuts oder spezielle Features, beispielsweise das Öffnen des Browsers oder die Verbindung zum Rechner, schnell ausführen lassen. Auf dem iPad können ab dem Herbst die neuen Scribble-Funktionen mit dem Apple Pencil in Documents verwendet werden.

Auf dem iPhone wird man zudem von der neuen Picture-in-picture-Funktion profitieren, um so etwa ein Video aus Documents im kleinen Fenster ansehen zu können, während man im Web surft oder Notizen macht. Ein kleines YouTube-Video veranschaulicht diese Neuerung.

PDF Expert

Wo wir gerade schon das Scribble-Feature von iOS 14 angesprochen haben: Auch Readdles PDF Expert wird diese Funktion unterstützen. “Wenn du am Rand deines Textes schreiben oder Steuerformulare ausfüllen willst, wandelt die App deine Handschrift automatisch in getippten Text um”, heißt es dazu von Readdle.”Auf diese Weise kannst du deine Notizen durchsuchen sowie den Text kopieren und in ein anderes Dokument einfügen.” Auch hier stellen die Entwickler eine kleine YouTube-Demo zur Verfügung.

Calendars

Um das private und berufliche Leben in Readdles Calendars noch besser organisieren zu können, wird es mit iOS 14 auch dort entsprechende Widget-Möglichkeiten für Events und Aufgaben geben. “Du kannst die bevorstehenden Ereignisse und Aufgaben anzeigen, ohne Calendars öffnen zu müssen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Zeit zu sparen und deinen Zeitplan auf einen Blick zu haben. Unsere Designer experimentieren mit verschiedenen Layouts und Akzenten, um sicherzustellen, dass deine Widgets sowohl informativ als auch ästhetisch ansprechend sind.” Beispiele für die Calendars-Widgets liefert der folgende Screenshot. Auch Siri-Kurzbefehle, mit denen sich Termine per Stimme erstellen lassen, sollen mit iOS 14 Einzug in Calendars halten.

Scanner Pro

Auch in Scanner Pro sollen mehrere Widgets eingebunden werden, um so vom Homescreen aus produktiv sein zu können. Die Widgets erlauben die Einsicht in zuletzt genutzte Dokumente, einen Schnellscan, wichtige Scans oder Ordner, sowie ein gemischtes Widget, in dem sich wichtige Dateien und ein Shortcut zur Kamera für einen direkten Scan befinden. Scanner Pro wird sich außerdem mit Apples Pencil Kit verstehen, um in Scans Anmerkungen mit dem Finger oder dem Apple Pencil hinzufügen und radieren zu können.

Spark

Der Mail-Client von Readdle, Spark, wird sich mit iOS 14 erstmals auch als Standard-Mail-App konfigurieren lassen. Apple erlaubt es ab diesem Herbst erstmals, auch Dritt-Apps als Standard-Anwendung für bestimmte Aktionen einzurichten. Ebenfalls in Spark integriert werden auch hier Widgets, um vom Homescreen aus wichtige E-Mails aus der Inbox sehen zu können. Das Readdle-Team arbeitet gerade noch an verschiedenen Widget-Typen, um das Nutzererlebnis möglichst angenehm zu gestalten.

Wer weitere Vorschläge oder Anregungen für die Readdle-Apps unter iOS 14 hat, kann sich unter dem Blogbeitrag in den Kommentaren melden oder das Team bei Twitter anschreiben. Die ersten Bilder sehen schon einmal sehr vielversprechend aus – man darf hoffen, dass auch viele weitere Entwickler die neuen iOS 14-Features in ihre Apps integrieren.