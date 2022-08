Smartmi P2 Cordless Air Purifier: Neuer HomeKit-Luftreiniger mit Akku vorgestellt

Der Markt für Luftreiniger ist in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Vor allem Allergiker freuen sich über die Geräte, die Schadstoffe wie Pollen aus der Zimmerluft herausfiltern. Auch in meinem Haushalt werkelt aktuell ein Luftreiniger, der kürzlich bei einem nächtlichen Großbrand in der Nähe samt entstandenem Rauchgeruch schnell wieder für saubere Luft im Schlafzimmer sorgte.

In der Regel benötigen die Luftreiniger aber auch eine Steckdose, um ihre säubernde Arbeit erledigen zu können. Anders sieht es mit dem neuen Smartmi P2 Cordless Air Purifier aus, der über einen integrierten Akku sowie einen Tragegurt verfügt und daher auch an Stellen platziert werden kann, an denen die Stromversorgung sonst schwierig werden würde. Bis zu 24 Stunden kabellose Laufzeit soll eine Akkuladung ermöglichen.

Von Smartmi, einer Tochterfirma des bekannten Tech-Konzerns Xiaomi, kennt man bereits kabellose Wellness-Geräte: Auch der Smartmi Fan 3 beispielsweise, ein Standventilator, kommt mit integriertem Akku daher und lässt sich so deutlich flexibler einsetzen als Geräte der Konkurrenz.

Reinigung von bis zu 240 Kubikmeter pro Stunde

Beim Smartmi P2 Cordless Air Purifier will auch ein integriertes Moodlight mit verschiedenen Farben für zusätzliche Annehmlichkeiten in den eigenen vier Wänden sorgen. Denkbar ist auch, dass das Licht als visuelles Warnsignal agiert, wenn sich die Qualität in der Luft verändert. Farben gibt es auch im Display, das nun im Vergleich zum Vorgänger-Modell, dem P1, nicht mehr auf eine monochrome Darstellung setzt und darüber hinaus auch verschiedene Icons für die Modi und Luftqualitäts-Level bereithält.

Der Smartmi P2 Cordless Air Purifier verfügt über einen eingebauten PM2.5/PM10-Sensor und austauschbare HEPA-Filter, versteht sich mit Apples HomeKit, Amazon Alexa und dem Google Assistant, und muss in ein 2.4GHz-WLAN eingebunden werden. Der Luftreiniger will eine 99,97-prozentige Filterrate bieten und reinigt bis zu 240 Kubikmeter pro Stunde. Preise wurden für die Luftreiniger-Neuerscheinung noch nicht kommuniziert, aber auf der Produktseite von Smartmi kann man sich für einen 30-prozentigen Rabatt bei Veröffentlichung registrieren.