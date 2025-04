Stiftung Warentest: Insgesamt 17 TV-Boxen und -Sticks auf dem Prüfstand

Wer heutzutage einen Flachbild-Fernseher in den eigenen vier Wänden stehen hat, bekommt meistens auch ein eigenes Smart TV-System mitgeliefert, mit dem sich weitere Apps und Streamingdienste nutzen lassen. Oft ist die TV-eigene Software aber träge und kaum zu gebrauchen, so dass es sich in diesen Fällen lohnt, über den Kauf einer Set Top Box oder eines Streaming-Sticks nachzudenken.

Der Markt für diese Geräte ist groß und umfangreich geworden: Neben Produkten von Amazon mit der Fire TV-Reihe, den Roku Streaming Sticks, dem Telekom MagentaTV One, der Sky Stream Box oder dem waipu.tv 4K Stick bietet auch Apple mit dem Apple TV 4K ein leistungsfähiges Modell für alle TV- und Streaming-Inhalte an.

Wie schlägt sich das Apple TV 4K im Vergleich zu zahlreich vertretenen Konkurrenz? Diese Frage stellte sich auch die Stiftung Warentest, die sich für einen umfangreichen Test von TV-Boxen und -Sticks insgesamt 17 Produkte dieses Genres ansah, darunter auch das aktuelle Apple TV 4K, die Thomson Streaming Box Plus 270, den Amazon Fire TV Cube der 3. Generation, den waipu.tv 4K Stick, den Google Chromecast mit Google TV 4K und die Sky Stream Box.

Apple TV 4K ist der Testsieger

Das Ergebnis können wir gleich einmal vorwegnehmen: Das Apple TV 4K mit 128 GB Speicherplatz landete mit Vorsprung auf dem ersten Platz des Tests und kam auf eine Gesamtnote von 1,2 (Sehr gut). Stiftung Warentest teilte den Test in drei große Kategorien ein: Funktion (40 Prozent), Handhabung (55 Prozent) und Umwelteigenschaften (5 Prozent). Hier schnitt das aktuelle Apple TV mit Noten von 1,1 (Sehr gut, Funktion), 1,2 (Sehr gut, Handhabung) und 1,6 (Gut, Umwelteigenschaften) ab.

Auf den weiteren Plätzen landete die Homatics Box R 4K Plus mit einem Durchschnittspreis von rund 148 Euro, die auf die Gesamtnote 1,5 (Sehr gut) kam. Platz drei ging an die Thomson Streaming Box Plus 270, die etwa 100 Euro kostet und ebenfalls mit Note 1,5 (Sehr gut) abschnitt. Der Amazon Fire TV Cube der dritten Generation landete mit der Note 1,6 (Gut) auf dem vierten Rang, und das Telekom MagentaTV One der zweiten Generation bekam die Gesamtnote 1,6 (Gut) und den fünften Rang. Der bei uns mittlerweile sehr bekannte waipu.tv 4K Stick schaffte es mit Note 1,7 (Gut) auf den sechsten Platz.

Fragwürdig: Warum wurde kein Gerät von Roku getestet?

Die TV-Boxen und -Sticks, die am schlechtesten abschnitten, waren die Sky Stream Box (Note 2,2, Preis ca. 60 Euro), die Formuler Z11 Pro Max BT1 Edition (Note 2,3, Preis ca. 159 Euro) sowie die Xiaomi TV Box S 2nd Gen (Note 2,4, Preis ca. 58 Euro) auf den drei letzten Rängen. Fraglich ist, warum die Stiftung Warentest kein einziges der hierzulande sehr beliebten Roku Streaming-Geräte, die auch international erhältlich sind, geprüft hat – dafür aber viele Nischenprodukte, beispielsweise von Strong, Formuler oder Nvidia.

Stiftung Warentest gibt an, dass man für einen „internationalen Gemeinschaftstest“ insgesamt 17 Videostreaming-Geräte geprüft habe. Die Boxen und Sticks wurden bis Dezember 2024 eingekauft, die Durchschnittspreise im März 2025 von geizhals.de ermittelt. Neben der Bildqualität, den Einschaltzeiten, das Einbinden ins Netzwerk, der Fotoanzeige, der Bedienoberfläche, Reaktionsgeschwindigkeit, die Menüstruktur und das Abspielen von Videos, die Fernbedienung und das Smartphone-Streaming von Inhalten wurde auch die Leistungsaufnahme in verschiedenen Betriebsmodi unter die Lupe genommen, ebenso wie eine mögliche Wärme- und Geräuschentwicklung.

Der gesamte Test der Stiftung Warentest zu TV-Boxen und -Sticks kann entweder in der Magazin-Ausgabe 05/2025 oder auch als kostenpflichtiger Artikel-Download auf der Website von Stiftung Warentest angestoßen werden. Wer den Testsieger kaufen möchte, findet die 128 GB-Version des Apple TV 4K (3. Gen.) derzeit zum Preis von 172 Euro bei Amazon.