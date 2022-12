Streit um die mobile Briefmarke: 14-tägiges Verfallsdatum gekippt

Wer in diesen Tagen ein wenig Weihnachtspost auf den Weg bringen wollte, konnte auch auf die seit November 2020 erhältliche mobile Briefmarke setzen. Letztere ersetzt die klassische Briefmarke, die man erfahrungsgemäß nie passend zuhause hat, wenn man sie einmal braucht. Über die Post & DHL-App (App Store-Link) lässt sich die mobile Briefmarke entweder zum Ausdrucken oder auch als Code zum Beschriften einfach und schnell erwerben.

Auch ich habe in den letzten zwei Jahren bereits so einige Postkarten und Briefe mit dem Zusatz #PORTO und einem achtstelligen Code aus Buchstaben und Zahlen versehen. Probleme mit dem Versand oder der Zustellung gab es bisher nicht, alle Postsendungen erreichten schnell ihr Ziel. Großes Plus: Das Porto lässt sich auch unkompliziert per PayPal bezahlen, alternativ steht eine Kreditkartenzahlung zur Verfügung.

Ein großes Manko der mobilen Briefmarke war bisher ihr kurzes Verfallsdatum: Die Deutsche Post sah vor, dass das mobile Porto nach dem Kauf innerhalb von 14 Tagen genutzt werden musste – ansonsten verfiel die virtuelle Briefmarke. Eine Rückerstattung des Kaufpreises war danach nicht vorgesehen.

Deutsche Post legt Berufung ein

Gegen diesen Zustand ist der Verbraucherzentrale Bundesverband nun vor Gericht gezogen und konnte einen Etappensieg feiern. Das Landgericht Köln entschied, dass die Kundschaft der Post aufgrund des kurzen Ablaufdatums der mobilen Briefmarke unangemessen benachteiligt wird. Die Deutsche Post würde mit dem 14-tägigen Zeitraum massiv von der Verjährungsfrist eines Kaufvertrages, der grundsätzlich drei Jahre betragen würde, abweichen, und entschied so zugunsten der Verbraucherschützer. Das gesamte Urteil lässt sich hier als PDF einsehen.

Aktuell ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, zudem hat die Deutsche Post gegen das Urteil vor dem Oberlandesgericht Köln Berufung eingelegt. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren weiter entwickelt: Wir werden euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten.