Threads: Soziales Netzwerk von Meta testet Spoiler-Texte und -Bilder

Mit der Social Media-Plattform Threads (App Store-Link) gibt es seit Juli 2023 eine Alternative zu Twitter bzw. X aus dem Hause Zuckerberg und seinem Konzern Meta. Threads steht im Web und als iPhone-Version kostenlos zum Download bereit und wies im Januar dieses Jahres über 320 monatlich aktive Nutzer und Nutzerinnen auf. Durch die Unterstützung des ActivityPub-Protokolls ist eine Interoperabilität mit anderen dezentralen sozialen Netzwerken wie Mastodon gegeben.

Nun hat Mark Zuckerberg bei Threads in einem eigenen Beitrag bei Threads angekündigt, dass man derzeit Spoiler-Texte auf der eigenen Plattform testen würde. „Spoiler-Alarm: Wir testen gerade eine Funktion, mit der du Spoiler in deinen Threads-Beiträgen ausblenden kannst“, so Zuckerberg in seinem Post.

Sogenannte Spoiler-Texte oder -Bilder sind Wörter oder Fotos, die in einem Beitrag ausgegraut sind, und sich nur lesen oder betrachten lassen, wenn man die entsprechenden Bereiche manuell antippt. Spoiler-Text wird häufig bei Reddit oder Discord verwendet, um User dabei zu unterstützen, über neue Filme, Serien, Bücher, Videospiele und mehr zu diskutieren.

Spoiler-Texte und -Bilder verhindern, dass man versehentlich über Handlungsstränge oder Wendungen in der Geschichte informiert wird, wenn man noch nicht auf dem neuesten Stand ist. Auch bei möglichen unangenehmen oder abschreckenden Inhalten werden Spoiler-Texte und -Bilder verwendet. In einer Pressemitteilung von Meta heißt es dazu auch:

„Beliebte Serien wie ‚The Last of Us‘ und ‚The White Lotus‘ waren während ihrer Staffeln regelmäßig Trends auf Threads, ein klares Zeichen für die wachsende Community von Unterhaltungs- und Popkultur-Enthusiasten in der App“.

Die nun getestete Spoiler-Funktion ist nicht nur hilfreich für Nutzer und Nutzerinnen von Threads, um so vor bösen Überraschungen geschützt zu werden. Gleichermaßen dürfte sie, wie oben von Meta bereits beschrieben, dem Konzern helfen, mehr Diskussionen und Gespräche über Popkultur anzuregen – ohne dass sich User Sorgen machen müssen, anderen Personen aus Versehen etwas zu verraten.