WWDC 2020: AirPods Pro mit Spatial Audio

Das kam überraschend: Nachdem die Firmware der AirPods Pro zuletzt wegen subjektiv schlechter empfundener Geräuschunterdrückung in der Kritik stand, kommt Apple nun mit einem großen Update für die Flaggschiff-InEars um die Ecke.

So wird es mit den normalen AirPods und den AirPods Pro möglich sein, nahtlos zwischen Geräten in der Cloud zu wechseln. Mit den AirPods Pro wird sogar ein neuer Spatial Audio-Modus integriert, mit dem es möglich sein soll, ein Kino-ähnliches Erlebnis zu bekommen, das an Surround-Sound erinnert. Die AirPods Pro verwenden dazu einen Bewegungssensor, um Bewegungen des Kopfes zu erkennen und den Sound so synchron zu halten.

Spatial Audio unterstützt 5.1, 7.1 und sogar Dolby Atmos. Ein Release-Datum für die neue Firmware für die AirPods und AirPods Pro wurde während der Keynote nicht genannt.