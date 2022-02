3D Scanner App: Kostenlose App erstellt 3D-Modelle von Objekten

Schon vor dem Release der iPhone 12 Pro (Max)-Generation wurde die 3D Scanner App (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht. Seitdem ist mit dem iPhone 13 Pro (Max) eine weitere LiDAR-fähige iPhone-Generation erschienen, doch die Anwendung ist weiterhin nur in den Tiefen des App Stores ohne größere Aufmerksamkeit verfügbar.

3D Scanner App lässt sich komplett kostenlos herunterladen und nutzen und setzt neben einem LiDAR-fähigen iPhone auch 7 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 14.0 oder neuer voraus. Seit kurzem stellt das Entwicklerteam von Laan Consulting Group auch eine macOS-Version bereit. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die App bisher noch nicht. Doch was macht diese kleine, aber feine App so besonders?

„3D Scanner App ist ein Tool für die Verarbeitung von Fotos und Videos in 3D-Modelle mit der Kraft der Photogrammetrie. Perfekt für 3D-Design, CAD, Architektur, Spiele Assets, AR, VR, XR. Teilen Sie USDZ-Modelle über iMessage, damit Freunde und Familie Ihre Modelle in Augmented Reality sehen können. Die Photogrammetrie wird mit der neuen Object Capture API auf unterstützter Hardware durchgeführt.“

Mit anderen Worten: Die 3D Scanner App verwendet den in neueren Apple-Geräten verbauten LiDAR-Scanner, um Objekte räumlich abzutasten und daraufhin in wenigen Sekunden 3D-Modelle von ihnen anzufertigen. Diese können dann auf einem iPhone auch bewegt, bearbeitet und hineingezoomt werden. Auch das Ansehen von diesen erfassten Objekten in Augmented Reality ist möglich: Auf diese Weise lässt sich beispielsweise das neu gekaufte Fahrrad in 3D einscannen, um es dann beim Besuch des Freundes in dessen Wohnzimmer zu projizieren.

Die 3D Scanner App erlaubt es zudem, erstellte Modelle in verschiedenen Formaten zu exportieren und teilen. Auch das Anfertigen von Grundrissen und das Messen von Entfernungen ist mit der App möglich. Dies dürfte vor allem Personen aus dem Architektur-, Ingenieurs-, Design- und Bauwesen entgegenkommen. Die 3D Scanner App verzichtet auf jegliche In-App-Käufe, Werbung oder Abos, so dass ihr die Anwendung ohne Einschränkungen ausprobieren könnt. Von den Usern im App Store gibt es bei mehr als 1.100 Bewertungen durchschnittlich sehr gute 4,5 Sterne.