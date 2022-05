Apollo for Reddit: Großes Update mit neuen Benachrichtigungen, Icons und mehr

Wer bei Reddit unterwegs ist, kann eben der kostenlosen und offiziellen Reddit-App auch so einige Anwendungen von Drittanwendern verwenden. Eine der besseren ist Apollo for Reddit (App Store-Link). Der Download der Universal-App für iPhones und iPads ist kostenlos, einige Features sind allerdings nur in der Pro-Version der App verfügbar. Für die Installation benötigt es neben iOS/iPadOS 14.0 auch 130 MB an freiem Speicherplatz. Entwickler Christian Selig hat nun eine große Aktualisierung auf Version 1.13 im deutschen App Store veröffentlicht.

Die neue Version von Apollo for Reddit steht ab sofort im deutschen App Store zum Download zur Verfügung und enthält laut Christian Selig zahlreiche Verbesserungen und neue Features für Reddit-Fans. Laut einer Ankündigung bei Reddit hat der Entwickler in Zusammenarbeit mit dem Server-Ingenieur André Medeiros ein komplett neues Server-Backend für Apollo entwickelt, das laut Selig „einige wahnsinnig coole Dinge ermöglicht“.

Designer-Gruppe entwickelte neues Icon-Set

Zu diesen gehören vollständig benutzerdefinierte Subreddit-Beobachter, Benachrichtigungen über aktuelle Beiträge, Erinnerungen und mehr. Außerdem wurden die bestehenden Posteingangs-Benachrichtigungen überarbeitet, die jetzt viel besser und schneller sind. Christian Selig berichtet:

„Darüber hinaus gibt es das wahrscheinlich beste Icon-Set, das jemals in der Geschichte von Apollo veröffentlicht wurde. Eine unglaublich talentierte Gruppe von Designern (Michael Flarup, Matthew Skiles, Jeroen Schaper, Yannick Lung und Raphael Lopes) hat in diesem Update einige der besten Icons entworfen, die je einen iOS-Home-Screen zierten, und mein einziges Problem ist, dass ich nicht weiß, welches ich auswählen soll.“

Zudem gibt es noch einige weitere andere Ergänzungen, die auf dem Feedback der Apollo-Nutzer und -Nutzerinnen basierten, und die üblichen Fehlerbehebungen, beispielsweise beim Öffnen einer URL oder mit Face ID und Touch ID. Der komplette Changelog kann im App Store und bei Reddit nachgelesen werden. Im Durchschnitt erhält Apollo for Reddit im App Store hervorragende 4,8 von 5 Sternen – und auch wir können euch die Anwendung sehr ans Herz legen, wenn ihr bei Reddit unterwegs seit.