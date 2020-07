Apple Arcade: Frische Updates für sechs beliebte Spiele

Erst kürzlich hat Apple angekündigt, die Qualität des hauseigenen Spiele-Dienstes Apple Arcade verbessern zu wollen (zum Artikel). Im Zuge dessen hat man einigen Game Studios gekündigt und will in Zukunft weitere hochwertige Spiele im Abonnement anbieten. Auch bei uns in der Redaktion läuft das Abo weiterhin – wirklich festgebissen haben wir uns aber bisher noch nicht an speziellen Titeln. Wenn wir allerdings auf der Suche nach etwas Neuem sind, nutzen wir die Plattform gerne, um dort nach etwas Unterhaltung zu suchen.

Neben den wöchentlichen Neuveröffentlichungen gibt es immer wieder auch Aktualisierungen für die bereits erschienenen Spiele. Insgesamt sechs neue Updates wurden nun im App Store platziert. Die Aktualisierungen sind im Rahmen des Arcade-Abos kostenlos.

Lego Brawls

Neues NINJAGO Prime Level: Kaiser Unagami ist wieder am Werk! Rase zum Tempel des Unsinns und kämpfe dich zum Sieg durch!

Neue Kampfmeister: Heroic Knight, Super Wrestler und Intergalactic Girl wollen dir zeigen, wie es geht. Jede bietet einen einzigartigen Spielstil!

Level-Abstimmung: Nun kannst du abstimmen, in welchem Level in der Lobby gespielt wird!

Team-Strategie: In der Lobby kannst du jetzt wählen, welche deiner Raufbolde du in den Kampf mitnimmst. Schau dir das Level und die Konfigurationen der anderen Spieler an und wähle mit Bedacht!

NINJAGO Prime wöchentliche Freischaltungen: NINJAGO Prime ist voller Raufbolde, die zeigen wollen, was in ihnen steckt. Spiele jede Woche, um neue, exklusive Charaktere und ihre Inhalte freizuschalten!

Sneaky Sasquatch

Das Rathaus ist jetzt geöffnet!

Eine Zulassungsstelle, wo du eine Taxilizenz erwerben kannst, um Leute durch die Gegend zu fahren

Ein Archiv, in dem alle High Scores und Ranglisten festgehalten werden

Eine Tafel mit täglichen Wettbewerbsaufgaben

Die Möglichkeit, deine eigenen Verkleidungen beim Outfit-Anpasser individuell zu gestalten

Eine neue Skischule, um dir beizubringen, wie du Saltos und Drehungen hinbekommst

Neue Skiausrüstung und Veranstaltungen

Wettläufe, um als Preis Zugang zu Schuhen zu erhalten, mit denen du noch schneller rennen kannst

Neue Bauvorhaben

Legend of the Skyfish 2

Überall im Reich haben sich seltsame Portale geöffnet. Enthülle das Geheimnis hinter diesen arkanen Rissen und finde heraus, welche Schätze sie darin verstecken!

Spezielle Herausforderungsbereiche

Neue Waffen und Rüstungen

Ein neuer NPC und eine neue Questreihe

Frogger in Toy Town

Als Hilfsfunktion wurde ein “Einfach-Modus” hinzugefügt

Frogger ist jetzt einfacher zu bewegen:

Es ist nun weniger wahrscheinlich, dass Frogger an Stufen oder auf dem Boden liegenden Gegenständen hängen bleibt

Die Steuerung per Gamepad wurde angepasst, um das Spielerlebnis angenehmer zu gestalten

Manifold Garden

Das Fotomodus-Update ist jetzt verfügbar! Schieße und teile ausdrucksstarke und schöne Bilder.

Zahlreiche Bugfixes

Skate City