Apple Music Classical: Dienst stellt Anleitung für die Offline-Nutzung bereit

Bereits seit zwei Monaten können Klassik-Fans über die eigens für sie kreierte App „Apple Music Classical“ (App-Store-Link) auf ihre Lieblinsgmusik zugreifen – vorausgesetzt, das genutzte Endgerät verfügt über eine aktive Internetverbindung. Denn die Offline-Nutzung ist in Apple Music Classical bisher nicht verfügbar. Nun stellt Apple eine Anleitung für einen entsprechenden Workaround bereit.

Apple wirbt nun dafür, die eigentliche Apple-Music-App zu nutzen, wenn Apple-Music-Classical-Nutzer ihre Musik offline hören möchten. Das soll dann – knapp zusammengefasst – so gehen: Ihr fügt die ausgewählten Titel über Apple Music Classical zu eurer Musikmediathek hinzu und könnt sie dann über Apple Music laden und offline hören. Eine ausführliche Erklärung zu dem entsprechenden Vorgehen findet ihr in dieser Anleitung, die Apple zum Thema veröffentlicht hat: „Auf dem iPhone Musik aus deiner Apple Music Classical-Mediathek laden“

Warum Apple die Offline-Nutzung nicht in Apple Music Classical selbst möglich macht und die Nutzenden lieber in eine andere App zurückschickt – ein Vorgehen, bei dem sich viele UX-Berater sicher die Haare raufen – bleibt unklar.

Stücke in höchster Audioqualität abspielen

In einem weiteren Hilfedokument hat Apple außerdem eine Anleitung veröffentlicht, die die Änderungen der Audioeinstellungen erklärt und den Nutzenden somit vermittelt, wie sie Stücke in höchster Audioqualität, genauer gesagt in „24-Bit HiRes Lossless“ und in 3D-Audio mit Dolby Atmos, hören können. Auch Equalizer-Einstellungen wie „Piano“, „Klassisch“ oder „Sprachanhebung“ können, anders als zum Beispiel beim HomePod, ausgewählt werden.

Nutzt ihr Apple Music Classical? Und wie zufrieden seid ihr mit der App?