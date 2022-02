Apple Pay bei der Sparkasse: Mehr als 2,5 Millionen Kunden zahlen mit dem iPhone

In einer Pressemitteilung zieht die Sparkasse Bilanz und kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im August 2020 wurde Apple Pay für Sparkassen Kunden und Kundinnen freigeschaltet. Insgesamt nutzen nun rund 2,5 Millionen Kunden und Kundinnen das kontaktlose Bezahlen mit Apple Pay.

Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes:

Mit Apple Pay hat die Sparkassen-Finanzgruppe einmal mehr ihre Innovationsführerschaft bei Mobile-Payment-Produkten unter Beweis gestellt. Immer mehr Kundinnen und Kunden bezahlen via Apple Pay einfach mit ihrem Sparkassenkonto in Online-Shops, in Apps und kontaktlos mit dem Smartphone an der Ladenkasse. Die Sparkassen-Card ist ihr zuverlässiger Shopping-Begleiter in der analogen wie in der digitalen Einkaufswelt.

Seit Ende November 2021 lässt sich Apple Pay mit Sparkassen-Karten auch auf dem Mac einrichten. Fürs Bezahlen per iPhone, Apple Watch oder online vom Mac aus muss die Karte dann nur noch einmalig in der App Sparkasse aktiviert werden. Das ist auf einem anderen Apple-Gerät oder im Online-Banking am Desktop möglich.

Gleichzeitig wächst die Anzahl namhafter Handels- und Dienstleistungs­unternehmen, die girocard-Zahlungen über Apple Pay in ihren Apps und Online-Shops akzeptieren. Dazu zählen Bolt, der Juwelier Christ, dm Drogerie Markt, Flink, Flixbus, GetYourGuide, Gorillas, Lieferando, MediaMarkt, TooGoodToGo, Wolt Delivery und der Freizeitpark de Efteling in den Niederlanden. Von Beginn an dabei sind auch mehrere Nahverkehrsunternehmen, darunter der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und die VAG Nürnberg. In Kürze werden auch Uber und Uber Eats die Girocard als Zahlungsmittel in ihren Apps anbieten.

Die Sparkasse, und die Sparkassen-Tochter 1822direkt, sind die einzigen Unternehmen, die Apple Pay auch für die Girocard anbieten. Die Frage an euch: Nutzt ihr Apple Pay?