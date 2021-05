Cashinator: Reise- und Haushaltskosten-Manager jetzt in Version 3.3

Die iOS-App Cashinator (App Store-Link) kümmert sich eigentlich um Gruppenkosten und derer Verteilung. Das ist besonders auf Reisen praktisch, wenn gleich mehrere Personen Ausgaben tätigen, die für die Gemeinschaft sind. So muss man nicht viel rechnen, und die gegenseitigen Bezahlungen werden auf ein Minimum reduziert.

Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat Cashinator aber schon im April 2020 weitere Funktionen eingebaut, um die App auch von zuhause aus nutzen zu können. Der Cashinator verwaltet damit nicht mehr nur Reisen, sondern auch „universelle Gruppen“. Das kann zum Beispiel die WG sein, Haushaltskosten, eigene Projekte und mehr. Gleichzeitig gibt es auch einen „Single User Mode“. Hier könnt ihr eure Ausgaben alleine tracken und könnt so das eigene Geld im Blick behalten.

Cashinator-Entwickler Daniel Mikus hat nun ein weiteres Update für seine praktische Kosten-App im App Store veröffentlicht. Ab sofort ist Cashinator in Version 3.3 erhältlich, die einige spannende Neuerungen mit sich bringt. Im Changelog heißt es unter anderem, dass v3.3 einen großen Wunsch der Nutzer und Nutzerinnen umgesetzt hat:

„Ihr könnt an eure Ausgaben jede Menge Fotos von Belegen, Rechnungen, Restaurants oder Orten anhängen. Cashinator wird damit noch bunter, Ausgaben lassen sich anhand der Bilder einfacher finden und ihr habt zu jeder Zeit eine tolle visuelle Übersicht eurer Ausgaben. Die Bilder werden natürlich mit euren Freunden und Reiseteilnehmern synchronisiert, so dass ihr am Ende eines Urlaubs sogar eine schöne Zusammenfassung der Reiseausgaben habt. Natürlich nach wie vor anonym, verschlüsselt und sicher. Ohne Login oder Registrierung.“