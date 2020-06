Der HomePod wird endlich erwachsen: Unterstützung für Spotify wird möglich

Anfang 2018 ist der HomePod auf den Markt gekommen und dank eines Besuchs in London waren wir mit die ersten, die den damals noch gar nicht so smarten Speaker von Apple mit nach Deutschland gebracht haben. In den ersten Monaten war der HomePod für uns tatsächlich nicht mehr als ein Deko-Objekt, doch das hat sich mittlerweile geändert.

Im Büro nutzen wir ihn seit dem Update im vergangenen Herbst als Radio, das einfach per Siri gestartet werden kann und automatisch Inhalte per TuneIn wiedergibt. Wer darüber hinaus mit dem HomePod Musik hören und dabei nicht auf AirPlay setzen möchte, hat bisher aber nur eine Chance: Apple Music.

Nun gibt es allerdings gute Nachrichten: Auf der WWDC hat Apple auf einer Grafik angekündigt, dass Apple den HomePod auch für andere Musik-Streaming-Dienste zugänglich machen wird. Diese müssen nur eine entsprechende Entwickler-Schnittstelle integrieren, damit der HomePod entsprechende Sprachbefehle erkennt und dann die gewünschten Inhalte wiedergibt.

Man darf davon ausgehen, dass alle bekannten Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer oder Tidal bis zum Herbst eine entsprechende Funktionalität in ihre Apps integrieren werden, damit die direkte Wiedergabe und die Sprachsteuerung auf dem HomePod möglich sein wird.

Mit einem offiziellen Verkaufspreis von 329 Euro ist der HomePod leider immer noch eine recht teure Angelegenheit, dafür bekommt man aber auch tollen Sound geboten. In der Pipeline befindet sich laut Gerüchten immer noch ein günstiges Modell, das möglicherweise den Namen HomePod Mini trägt. Wann Apple neue HomePod-Hardware vorstellt, ist allerdings noch völlig offen.