Epic und Spotify vs Apple: Jüngste DMA-Änderungen seien „illegal“ und „verwirrend“

Apple hat kürzlich ein Update zu geforderten Änderungen, die der Digital Markets Act der EU notwendig machte, veröffentlicht. Man will es Entwicklern und Entwicklerinnen über externe Links vereinfachen, die Kundschaft zu Zahlungsmöglichkeiten, beispielsweise für In-App-Käufe und Abonnements, außerhalb des App Stores zu leiten. Auch eine neue und komplizierte Gebührenstruktur wurde umgesetzt.

Kurz nachdem Apple die neuen Bedingungen bekanntgegeben hatte, meldete sich der CEO von Epic Games, Tim Sweeney, beim Kurznachrichtendienst Twitter bzw. X zu Wort. Er bezeichnete die Provision von Apple als „eine illegale neue 15-prozentige Schrottgebühr“, und fuhr fort mit den Worten, dass diese Bedingungen es „für Entwickler völlig unwirtschaftlich machen, ihre Apps sowohl über Apples App Store als auch über konkurrierende iOS-App Stores zu vertreiben“.

Sweeney als CEO von Epic Games steht seit langem auf Kriegsfuß mit Apple, und das nicht nur aufgrund des zwischenzeitlichen Rauswurfs des Epic-Games Fortnite aus dem App Store. Sweeney kritisierte Apple in der Vergangenheit immer wieder für das Vorgehen in Bezug auf die Abrechnungen im App Store und die damit verbundene Provision. Auch die Umsetzung Apples des Digital Markets Acts wurde von Sweeney scharf kritisiert. Er warf Apple vor, sich nicht an die Vorgaben des DMAs zu halten.

Spotify: „Absichtlich verwirrender Vorschlag“

Auch der große schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify hatte bezüglich der jüngsten DMA-Anpassungen von Apple keine positiven Worte übrig. In einem Statement gegenüber TechCrunch erklärte man, die vorgenommenen Änderungen seien „absichtlich verwirrend“, aber „auf den ersten Blick“ missachte Apple weiterhin „eklatant“ die Anforderungen der DMA.

„Wir prüfen derzeit Apples absichtlich verwirrenden Vorschlag. Auf den ersten Blick missachtet Apple mit der Forderung von bis zu 25 Prozent Gebühren für die Basiskommunikation mit den Nutzern erneut in eklatanter Weise die grundlegenden Anforderungen des Digital Markets Act (DMA). Die Europäische Kommission hat deutlich gemacht, dass die Erhebung von wiederkehrenden Gebühren für grundlegende Elemente wie Preisgestaltung und Verlinkung inakzeptabel ist. Wir fordern die Kommission auf, ihre Ermittlungen zu beschleunigen, tägliche Geldstrafen zu verhängen und den DMA durchzusetzen.“

In den Anpassungen, die Apple bezüglich des DMAs vorgenommen hat, haben Entwickler und Entwicklerinnen zwischen 10 und 27 Prozent an Provisionen an Apple zu zahlen, wenn sie die Kundschaft über Links zu Zahlungsoptionen außerhalb des App Stores leiten. Die Höhe der Provision ist unter anderem abhängig davon, ob die Entwicklerteams dem App Store Small Business-Programm angehören und welchen App Store-Bedingungen sie zugestimmt haben.

Vor den Änderungen betrug die Provision je nach Anwendungsfall 15 bis 30 Prozent. Epic Games und Spotify scheinen sich mit den Gebührensenkungen jedoch nicht zufriedengeben zu wollen: Da beide große Unternehmen sind, haben sie die von Apple eingeführte Core Technology Fee (CTF) zu zahlen, die pro Transaktion 0,50 Euro beträgt und den beiden Unternehmen wohl mehrere zehntausend Euro pro Monat kosten dürfte.