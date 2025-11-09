Highlights der Woche: Apple、ドイツにライブ翻訳機能を導入

Apple hat einen Weg gefunden, um die Funktion „Live Übersetzung mit AirPods“ künftig auch in der EU und somit auch in Deutschland anzubieten. Mit iOS 26.2, das Mitte Dezember erscheinen soll, schaltet Apple die Funktion auch bei uns frei. Insofern beide Gesprächspartner kompatible AirPods tragen, soll das Gesprächserlebnis besonders gut sein. Optional dient das iPhone für das Transkript, wenn man sich mit einer Person unterhält, die keine AirPods hat.

Was steht da jetzt in der Überschrift? Die Übersetzen-App von Apple hilft: „Apple führt Live-Übersetzungsfunktion in Deutschland ein“.

Noch mehr neue Funktionen mit iOS 26.2

Die neue Version 26.2 bringt weitere Neuheiten mit, darunter ein besser anpassbarer Sperrbildschirm, einen optimierten Schlafindex, mehr Möglichkeiten in Freeform und Erinnerungen sowie eine leicht überarbeitete Wetter-App. Die Details gibt es hier.

WhatsApp ist endlich auf der Apple Watch angekommen

Endlich ist WhatsApp nativ auf der Apple Watch verfügbar, sodass man Nachrichten lesen, Benachrichtigungen einsehen und Antworten tippen kann. Die Watch-App für WhatsApp kann über die Watch-App auf dem iPhone installiert werden. Hier könnt ihr die Details nachlesen.

Wie gut ist das iPhone Air?

Ich habe kürzlich meinen Test zum iPhone Air veröffentlicht, in dem ich keine technischen Daten und Zahlen präsentiere, sondern einordne, warum das iPhone Air so spannend ist. Für wen eignet sich das dünnste iPhone aller Zeiten? Klickt euch in meinen Test. Darüber hinaus wird schon jetzt gehandelt, dass die nächste Generation mit zwei statt nur einer Kamera kommen soll.

Im Test

Mehr spannende News

Im Video

Neues aus dem Hueblog

Bevor die Philips Hue Festavia Permanent in Europa startet, gibt es hier alle wichtigen Infos. Darüber hinaus gibt es einen ersten Eindruck des Hue Neon Outdoor Lightstrip.