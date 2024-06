Highlights der Woche: Morgen stellt Apple iOS 18 vor

Morgen steht Apples große Keynote auf der WWDC an, bei dem Tim Cook und sein Team erste Einblicke in iOS 18 und Co erlauben. Apple wird in den neuen Systemen erstmals Künstliche Intelligenz integrieren und glaubt man den Gerüchten, sind die KI-Funktionen ein Opt-In-Service. Ihr müsst der Nutzung also aktiv zustimmen.

Des Weiteren scheint es unwahrscheinlich, dass Apple zur WWDC neue Hardware ankündigt. Zuletzt hat Apple zwar die Apple Vision Pro auf der Konferenz vorgestellt, generell sind neue Produkte zur WWDC aber eine Seltenheit. Die Gerüchte weisen darauf hin, dass keine Hardware zu erwarten ist.

Wir sind morgen für euch am Start und versorgen euch mit einem Live-Ticker sowie zeitnaher Berichterstattung zu allen Neuerungen. Natürlich könnt ihr die Keynote selbst live verfolgen, zum Beispiel im Stream auf der Apple-Webseite oder über YouTube.

Apple Vision Pro kurz vor dem Start?

Während keine neue Hardware angekündigt wird, soll Apple aber den Verkaufsstart der Apple Vision Pro für weitere Länger bekanntgegeben. Auch in Deutschland soll die smarte Brille starten und das womöglich schon im Sommer.

Spannende Themen der Woche

Neues im Hueblog

In den vergangenen Tagen haben wir mehrere Deals aufgegriffen, unter anderem könnt ihr bei MediaMarkt und Saturn in der Mehrwertsteuer-Aktion auch Hue-Lampen günstiger kaufen. Schaut mal rein.