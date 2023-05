Komoot: Neue Funktionen zum Entdecken von maßgeschneiderten Touren

Die Fahrrad- und Wander-Navigation Komoot (App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones und iPads. Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 12 Millionen User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa.

Komoot lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und finanziert sich über In-App-Käufe für Offline-Kartenmaterial sowie ein optionales Premium-Abonnement. Für die Installation sollte man neben iOS bzw. iPadOS 15.0 auch etwa 222 MB an freiem Speicherplatz auf dem iDevice mitbringen. Komoot kann komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Nun hat das Team von Komoot neue Funktionen vorgestellt, mit denen sich Touren an einem bestimmten Startpunkt auf der interaktiven Kartenansicht finden lassen. Dank der ständig wachsenden Zahl von mittlerweile über 5,5 Millionen Tourenempfehlungen weltweit können Outdoor-Enthusiasten Touren zum Radfahren, Wandern und Laufen durchstöbern, die direkt an ihren Lieblingsorten starten. Mit zusätzlichen Filtern wie Wegoberfläche, Höhenmeter oder Distanz lässt sich die Auswahl beliebig detailliert anpassen.

Neue, kartenbasierte Oberfläche mit Interaktionsmöglichkeiten

Dank der neuen, kartenbasierten Oberfläche können Komoot-User jetzt Tourempfehlungen in einem bestimmten Gebiet nicht nur auf der Karte sehen, sondern anhand detaillierter Tourdaten auch direkt miteinander vergleichen. Egal, ob sie ihren aktuellen Standort, eine Adresse (beispielsweise Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Parkplätze oder Ferienunterkünfte) oder eine selbst gesetzte Markierung auswählen — ab jetzt sieht man die beliebtesten Touren, die an ausgewählten Punkten starten, übersichtlich vor sich. Und auch die populärsten Orte in der Umgebung lassen sich einfach erkunden. Es genügt, eines der „Highlights“ auf der Karte auszuwählen: sofort erscheinen Routen, die daran vorbeiführen.

Um die Touren besser miteinander vergleichen zu können, enthält die neue Kartenoberfläche zusätzliche hilfreiche Elemente: Animierte Richtungspfeile visualisieren die empfohlene Richtung der Tour, verschiedenfarbige Tourlinien helfen, Routen auseinanderzuhalten und klar gekennzeichnete Startpunkte machen die unterschiedlichen Tourenoptionen deutlich.

Die neuen Funktionen stehen ab sofort im Bereich „Entdecken“ in der Komoot-App sowie der Webansicht zur Verfügung. Das Komoot-Komplettpaket für Offline-Kartenmaterial kostet einmalig 29,99 Euro, das Premium-Abo, das alle Offline-Karten sowie Zusatzfeatures für Outdoor-Fans bereithält, ist für 59,99 Euro/Jahr erhältlich. Auch Regionen-Pakete und Einzelregionen stehen zu Preisen von 8,99 Euro bzw. 3,99 Euro per In-App-Kauf bereit.