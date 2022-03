Netflix übernimmt finnisches Entwicklerstudio Next Games

Der uns wohlbekannte Videostreaming-Anbieter Netflix hat heute im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass man eine Vereinbarung zur Übernahme von Next Games abgeschlossen habe. Das Gesamtvolumen der Akquisition soll bei etwa 65 Millionen Euro liegen.

„Next Games verfügt über ein erfahrenes Managementteam, eine starke Erfolgsbilanz mit mobilen Spielen, die auf Unterhaltungsfranchises basieren, und solide operative Fähigkeiten. Wir freuen uns, dass Next Games als Kernstudio in einer strategischen Region und einem wichtigen Talentmarkt zu Netflix stößt und unsere internen Spielestudio-Fähigkeiten erweitert. Wir stehen zwar erst am Anfang der Spielebranche, aber ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Next Games ein Portfolio von Weltklasse-Spielen aufbauen können, das unsere Mitglieder auf der ganzen Welt begeistern wird.“

So äußerte sich Michael Verdu, Vice President of Games bei Netflix, zur Übernahme. Next Games wurde 2013 gegründet und wird von Teemu Huuhtanen geleitet. „Das Unternehmen entwickelt und betreibt mobile Games mit globaler Anziehungskraft und einem authentischen und sozialen Fan-Erlebnis als Kernstück“, so Netflix in der Pressemitteilung.

Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Spiele zu entwickeln, die auf beliebten Unterhaltungs-IPs basieren, darunter Stranger Things: Puzzle Tales, ein Puzzle-Rollenspiel (RPG), das von einer der meistgesehenen Netflix-Serien inspiriert wurde. Das Unternehmen beschäftigte Ende 2021 rund 120 Mitarbeiter und meldete für 2020 einen Umsatz von rund 27,2 Millionen Euro, wobei 95 Prozent der Einnahmen aus In-Game-Käufen stammen.

„Wir haben uns konsequent auf die Umsetzung unserer Vision konzentriert: der Partner der Wahl für globale Unterhaltungsunternehmen zu werden und authentische und langlebige interaktive Unterhaltung auf der Grundlage der beliebtesten Franchises der Welt zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit Netflix, dem weltweit größten Streaming-Dienst, ist eine logische und aufregende Fortsetzung unserer Strategie, interaktive Erlebnisse für die ganze Welt zu schaffen. Unsere enge Zusammenarbeit mit Netflix bei Stranger Things: Puzzle Tales“ hat bereits bewiesen, dass wir gemeinsam eine starke Partnerschaft bilden. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, das Studio an allen Fronten zu stärken und unsere Mission gemeinsam fortzusetzen.“

Das berichtet sagte Teemu Huuhtanen, Chief Executive Officer von Next Games, zur geplanten Übernahme. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Mit diesem Schritt wird Netflix wohl das eigene Vorhaben, auf dem Gaming-Markt zu expandieren und über die eigene Plattform auch Spiele anzubieten, weiter vorantreiben. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website von Next Games.