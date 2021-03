Tischtennis, das kennen die meisten von uns wohl nur vom Schulhof. Ich habe in meiner Jugend selbst mal im Verein gespielt und kann euch versichern: Das Spiel mit dem kleinen Ball ist eine echte Herausforderung und hat unglaublich viele Facetten. Ich kann schon vorweg nehmen: Ein Spiel auf dem iPhone oder iPad kann das nicht annähernd abbilden.

Das gilt auch für Ping Pong Fur‪y (App Store-Link), das seit dieser Woche weltweit für iPhone und iPad verfügbar ist. Ich habe den rund 270 MB großen Download bereits gewagt und kann euch nur sagen: Lasst es lieber gleich sein.

Ping Pong Fur‪y stammt von Yakuto, vermutlich sagt euch dieser Entwickler nichts. Mit Table Tennis Touc‪h hat genau dieser Entwickler im Jahr 2014 bereits ein Tischtennis-Spiel in den App Store gebracht. Damals als Premium-App, bei der sogar nachträglich die In-App-Käufe entfernt wurden. Eine tolle Sache, die sich leider nicht ausgezahlt hat. Seit einiger Zeit wird Table Tennis Touc‪h, das neben vielen Mini-Spielen auch einen Multiplayer-Modus bietet, als Gratis-App angeboten. Für die Finanzierung sorgen In-App-Käufe.

Allerdings: Table Tennis Touc‪h wurde bis zuletzt gepflegt und man merkt dem Spiel an, dass es als Premium-Titel entwickelt wurde. So lässt sich tatsächlich noch recht gut spielen.

Ganz anders sieht es beim neuen Ping Pong Fur‪y aus. Bereits beim Blick auf das Hauptmenü entwickelt sich bei mir ein Würgereiz: Juwelen, Geld, Mega Deal, Kapseln, Store, Pass und Ausrüstung sind nur einige der Dinge, auf die man Tippen soll. Wenig überraschend werden zwischendurch immer mal wieder In-App-Käufe angeboten, die bis zu 109,99 Euro teuer sind.

Was aber am Ende viel wichtiger ist: An der Tischtennisplatte selbst bietet Ping Pong Fur‪y nichts, was man nicht auch schon in Table Tennis Touc‪h gesehen hat. Mir fällt also kein Grund ein, warum man sich die Neuerscheinung herunterladen sollte. Was zudem verwunderlich ist: In den Echtzeit-Duellen gegen „echte Gegner“ habe ich zu Beginn ausgerechnet gegen Personen gespielt, die auch auf den offiziellen Screenshots zum Spiel zu sehen sind…