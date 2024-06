Shokz-Neuerscheinungen: OpenFit Air und OpenSwim Pro veröffentlicht

Ich sitze gerade am Flughafen in Düsseldorf und warte auch meinen Flieger nach München, damit ich meine Sonos Ace noch einmal auf Herz und Nieren testen kann. Mein Review hätte schon vorgestern online gehen können, ich wollte bei einem 499 Euro teuren Over-Ear-Kopfhörer aber diesen Härtetest nicht auslassen. Die neuen Modelle von Shokz sind dagegen in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs und setzen auch auf eine gänzlich andere Technik.

Das können die neuen Shokz OpenFit Air

Der Hersteller ist ja schon seit einiger Zeit bekannt für seine offene Bauweise, dank der man die Umgebung auch während des Musikhörens noch wahrnehmen kann. Genau das schaffen natürlich auch die OpenFit Air, die ab sofort für 139 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Rosa erhältlich sind.

„Der OpenFit Air ist ein richtiger Allrounder, der sich perfekt für den Alltag eignet. Er kann beim Reisen zum Musik- und Podcast-Hören genutzt werden, funktioniert jedoch auch als Headset bei der Arbeit. Und dank der IP54-Zertifizierung ist er auch für schweißtreibende Trainings bestens geeignet“, heißt es vom Hersteller.

Was ich ganz spannend finde: Neben einem natürlich weiter verbesserten Klang, den wir aber erst noch überprüfen müssen, hat Shokz den Tragekomfort weiter verbessert. Durch ein angepasstes Design soll der OpenFit Air die Last auf das gesamte Ohr verteilen und so für ein angenehmes Tragegefühl sorgen.

Dazu gibt es eine aktive Geräuschunterdrückung mit vier integrierten Mikrofonen. Außerdem gibt es bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit in den Kopfhörern und bis zu 28 Stunden mit dem Case. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls dabei. 10 Minuten Laden reicht so schon für bis zu 2 Stunden Musikhören.

SHOKZ OpenFit Air Open-Ear-Kopfhörer, True Wireless Bluetooth-Ohrhörer mit... Geschenkhinweis: Die ersten 2000 Käufer der OpenFit Air erhalten ein kostenloses Aufbewahrungsetui. Um es zu erhalten, klicken Sie auf der...

Open-Ear-Design für Komfort: Der OpenFit Air mit dem Open-Ear-Design von Shokz wiegt nur 8,7 g und bietet mehr Tragekomfort und besseren Halt....

Das ist der neue Shokz OpenSwim Pro

Solltet ihr auf der Suche nach einem Kopfhörer sein, den ihr auch mit ins Schwimmbecken nehmen könnt, dann ist der Shokz OpenSwim Pro eine neue Alternative für euch. Der wasserdichte Kopfhörer ist ab sofort in den Farben Grau und Rot für 199 Euro erhältlich.

Neu ist die Auswahl zwischen zwei Modi: Für die Nutzung unter Wasser nutzt der OpenSwim Pro einen integrierten MP3-Player mit 32 GB Speicherplatz für 8.000 Songs. Zurück an Land kann man den Kopfhörer dann einfach via Bluetooth 5.4 mit dem Smartphone verbinden und Musik wie üblich streamen.

Beim OpenSwim Pro setzt Shokz auf die bewährte Knochenleitungstechnologie. Anders als klassische Kopfhörer leiten die OpenSwim Pro den Schall durch die Wangenknochen direkt an das Innenohr. Der Gehörgang bleibt so komplett frei, was beim Schwimmen sicherlich angenehm ist. Mir hat genau das beim Fahrradfahren immer sehr gut gefallen.

SHOKZ OpenSwim Pro Knochenschall Sport-Kopfhörer, kabellose Open-Ear-Ohrhörer,... Geschenkhinweis: Die ersten 2000 Käufer der OpenSwim Pro erhalten einen wasserdichten Beutel gratis. Um ihn zu erhalten, klicken Sie auf der...

IP68-Wasserdichtigkeit: Der OpenSwim Pro ist wasserdicht nach Schutzklasse IP68 und perfekt fürs Wasser und fürs Gelände. Dank der verbesserten...