Sky Q: DAZN direkt über Sky buchen und gemeinsam bezahlen

In der kommenden Saison zeigen sowohl DAZN als auch Sky ziemlich viele Fußball-Spiele aus der Champions League, Bundesliga und 2. Bundesliga. Wer alles sehen will, muss definitiv mehrere Abos abschließen. Und falls ihr Sky sowieso abonniert habt, könnt ihr demnächst DAZN direkt über den Sky Q Receiver abonnieren. So könnt ihr beide Dienste über eine Rechnung laufen lassen, wobei es nur das monatliche Abo gibt.

Mit der DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, in der kommenden Saison eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events, darunter etwa die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, fast die komplette UEFA Champions League, La Liga, US-Sport, Tennis, Kampfsport und vieles mehr.

Und falls ihr DAZN einfach mal unverbindlich ausprobieren wollt, könnt ihr euch über die DAZN-Webseite einen Gratismonat sichern.

Sky Q mit Problemen auf dem neuen Apple TV 4K

Falls ihr das neue Apple TV 4K der zweiten Generation gekauft habt und die Sky Q-App nicht mehr funktioniert – ihr seid nicht alleine. Eine Neuinstallation bringt leider keine Abhilfe, hier muss Sky wohl mit einem Update nachhelfen.