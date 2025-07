Spotify: Hörbuch-Erlebnis wird um neue „Hörbücher+“-Abo-Option erweitert

Wer nach einem langen Tag am Bildschirm gerne noch ein Buch lesen möchte, ist oft ermüdet vom ganzen Buchstabensalat, der während der Arbeit und zusätzlicher Smartphone-Nutzung auf einen eingeprasselt ist. Viele Menschen greifen daher zu Hörbüchern, um ihre Lieblings-Romane, Sachbücher und mehr anzuhören, anstatt sie zu lesen.

Der rasant wachsende Hörbücher-Markt ist auch am Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) nicht unentdeckt vorübergegangen: Seit Mitte April dieses Jahres ist das Unternehmen auch in Deutschland ins Hörbuchgeschäft eingestiegen. Spotify hatte die Hörbuch-Unterstützung im Jahr 2023 erstmals auf den Testmärkten in Großbritannien und Australien eingeführt und später dann auch unter anderem in die USA ausgeweitet. Seit Oktober des vergangenen Jahres können schon Spotify-User in Frankreich, den Niederlanden und in Belgien das Hörbuch-Angebot nutzen.

In Deutschland kann die Spotify-Kundschaft mit einem aktiven Premium-Abonnement zusätzlich zu Musik auch monatlich bis zu 12 Stunden lang Hörbücher anhören. Mit der neuen Option „Hörbücher+“ erweitert Spotify nun das eigene Angebot in diesem Segment.

In Deutschland sowie in zehn weiteren Ländern gibt es die neue „Hörbücher+“-Option ab sofort zur Buchung, zuvor hatte man diese in Irland und Kanada bereits getestet. „Hörbücher+“ richtet sich an Spotify Premium-Nutzer und -Nutzerinnen, die sich noch mehr Zeit für das Anhören von Hörbüchern wünschen. Die monatlich zu buchende Abo-Option kostet 8,99 Euro und stellt weitere 15 Stunden Hörzeit zur Verfügung.

Buchung auch für Duo- und Familien-Abos möglich

Gebucht werden kann „Hörbücher+“ sowohl von Personen mit einem Einzel-Abo als auch von verwaltenden Personen eines Familien- oder Duo-Abonnements. Nach der Buchung stehen die zusätzlichen 15 Stunden Hörzeit sofort im eigenen Konto bereit, sobald die ursprünglich vorhandenen Stunden aufgebraucht worden sind. Eine Übertragung übrig gebliebener Stunden in den nächsten Monat ist nicht möglich.

Darüber hinaus öffnet Spotify seinen Katalog von 350.000 Hörbuch-Titeln ab sofort auch für Konten, die Teil eines Premium Family- oder Duo-Abonnements sind. Hauptnutzer und -nutzerinnen können den Unterkonten ihres Abos jetzt Zugriff auf das von ihnen gebuchte „Hörbücher+ für Abomitglieder“ Add-on gewähren. Sollte das Stundenkontingent vor Ende des Abrechnungszeitraums aufgebraucht sein, haben die verwaltenden Personen von Family- und Duo-Abos die Möglichkeit, zusätzliche Stundenpakete hinzuzubuchen oder einzelne Wunsch-Hörbücher zahlungspflichtig freizuschalten.

Alle Infos zur neuen „Hörbücher+“-Abo-Option finden sich auch auf der Spotify-Support-Seite. Abschließend wichtig zu wissen: Die „Hörbücher+“-Option kann jederzeit gekündigt werden, ohne das Spotify-Premium-Abo zu kündigen. Die Wiedergabezeit für „Hörbücher+“ wird zudem monatlich automatisch zurückgesetzt.