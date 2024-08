Threema: Nachrichten jetzt nachträglich bearbeiten und für alle löschen

Der beliebte Messenger Threema (App Store-Link) ist auch von meinem iPhone nicht mehr wegzudenken. Verfügbar im deutschen App Store zum Kaufpreis von 5,99 Euro, lässt sich die App auf iPhones und iPads ab iOS bzw. iPadOS 15.0 sowie bei rund 77 MB an freiem Speicherplatz installieren.

Mit dem Kaufpreis von 5,99 Euro für die iOS-Anwendung sorgt Threema zwar leider dafür, dass viele potentielle User eher auf kostenlose Alternativen wie Signal oder WhatsApp zurückgreifen. Mit kontinuierlichen Updates, neuen Features und Verbesserungen bietet das Schweizer Entwicklerteam aber immer wieder Anreize, den Messenger herunterzuladen.

So gibt es nun mit Version 6.1 und der jüngsten Aktualisierung auf v6.2 im deutschen App Store größere Updates für den Messenger, mit dem sich das Threema-Team auf mehrere Bereiche der Anwendung und neue Funktionen für eine noch bessere Nutzung konzentriert hat.

Das bereits Ende Juni veröffentlichte Update auf Version 6.1 von Threema hat dem Messenger einen praktischen In-App-Scanner für Dokumente hinzugefügt. So können beispielsweise Formulare, Rechnungen, Einladungen und mehr einfach direkt in der App eingescannt und dann an andere Personen verschickt werden. Der Dokumenten-Scanner kann über das „+“-Symbol im Chat, mit dem man auch andere Medien wie Fotos, Standorte oder Dateien hinzufügen kann, erreicht werden: Dort findet sich nun die Option „Dokument scannen“.

Nachrichten für sich selbst oder auch für andere löschen

Mit dem nun vor wenigen Tagen im App Store veröffentlichten weiteren Update auf Version 6.2 gibt es eine weitere praktische Neuerung im Threema-Messenger, die all denen zugute kommt, die sich gerne einmal verschreiben: Bereits gesendete Nachrichten können bearbeitet oder für alle gelöscht werden. Dieses Feature ließ länger auf sich warten – andere Messenger-Apps wie Signal oder WhatsApp bieten diese Funktion bereits seit einiger Zeit an.

Version 6.2 von Threema hat zudem verschiedene Verbesserungen bei Gruppenanrufen hinzugefügt und auch kleinere Fehler, beispielsweise beim Auswählen und Versenden von Medien sowie beim Aufzeichnen und Versenden von Sprachnachrichten, behoben. Die neueste Version von Threema steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung.