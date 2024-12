Tim Cook in neuem Interview: „Menschen helfen und ihr Leben verbessern“

Apples Geschäftsführer Tim Cook ist ein begehrter Interview-Partner, und immer wieder gibt es kleinere oder auch längere Gespräche mit Influencern, Tech-Magazinen und anderen Outlets zu Apple-Produkten, Tim Cooks Arbeit als CEO und mehr. Nun hat sich das Magazin WIRED mit dem Apple-Chef auf dem Apple Campus getroffen und die längere Konversation in einem Interview-Artikel zusammengefasst. Wir führen die wichtigsten Aussagen Cooks zu Themen wie Apple Intelligence, Gesundheitsfeatures und Live-Keynotes auf.

In Bezug auf Apple Intelligence gibt Tim Cook im Interview auch seine Meinung zu AGI, sogenannter Artificial General Intelligence, preis – einer vollwertigen KI-Software auf menschlichem Niveau, die in der Lage ist, in vielen Bereichen zu lernen, zu verstehen und Wissen anzuwenden und Aufgaben auszuführen, für die sie nicht speziell trainiert wurde. Das Thema sei „eine Diskussion, die wir weiterhin führen werden“, so Cook.

„Im Moment ist die Technologie so gut, dass wir sie den Menschen zur Verfügung stellen und ihr Leben verändern können, und das ist es, worauf wir uns konzentrieren. Wir werden weiter an der Schnur ziehen und sehen, wohin sie uns führt. […] Es gibt so viele außerordentliche Vorteile für die Menschheit. Gibt es Dinge, bei denen man sich absichern muss? Ja, natürlich. Wir sind sehr rücksichtsvoll in Bezug auf Dinge, die wir tun und lassen. Ich hoffe, dass andere das auch tun. Bis zur AGI selbst ist es noch ein weiter Weg, mindestens. Wir werden auf dem Weg dorthin herausfinden, wie die Leitplanken in einer solchen Umgebung aussehen müssen.“

Der Apple-Chef gibt im Interview auch an, dass man nie überlegt habe, eine Gebühr für Apple Intelligence einzuführen, wie es beispielsweise die Konkurrenz von OpenAI mit entsprechenden Pro-Abos macht. Cook sieht Apple Intelligence als grundsätzliches Feature wie Multitouch. Und auch wenn KI-gesteuerte Geräte auf dem Vormarsch sind, glaubt Cook, dass „das Smartphone noch lange bestehen wird“. Mit Sorge schaut der Apple-Chef allerdings auf die Zeit, die Nutzer und Nutzerinnen mit ihren Smartphones verbringen.

„Ich mache mir Sorgen um die Leute, die endlos scrollen. Das ist der Grund, warum wir Dinge wie ‚Screen Time‘ machen, um zu versuchen, die Leute anzuleiten. Wir unterstützen die Leute dabei, sich selbst Grenzen zu setzen, beispielsweise bei der Anzahl der Benachrichtigungen, die man erhält. Auch im Bereich der elterlichen Kontrolle tun wir eine Menge. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es ein Problem ist, wenn man mehr auf sein Handy schaut, als dass man jemandem in die Augen schaut.“

Tim Cook beantwortete auch Fragen von WIRED zu Apples Einstieg in die Medizintechnik mit der Apple Watch und den AirPods. Auch hier soll Apple an KI-basierten Funktionen forschen.

„Ich werde heute nichts ankündigen. Aber wir forschen weiter. Wir geben hier alles, und wir arbeiten an Dingen, an denen wir jahrelang arbeiten. Wir haben lange gearbeitet, bevor wir es so weit entwickelt hatten, dass wir es ausliefern konnten.“

Ein weiteres Thema des Interviews war die Rückkehr zu Live-Keynotes, die vor der Coronavirus-Pandemie bei Apple noch üblich waren.

„Während Covid haben wir erfahren, dass das Publikum hauptsächlich online ist. Es passen nur sehr wenige Leute in das Theater, und wir wollten mehr Leute in die Ankündigung selbst einbeziehen. Das kann man auf Tape viel produktiver machen als live, wegen der Übergänge auf der Bühne und so weiter.“

Der Apple-Chef gab jedoch zu, dass er sich die Live-Events durchaus zurückwünsche: „Ich vermisse es. Ich vermisse es wirklich.“ Angesprochen darauf, wie lange er noch CEO bei Apple bleiben würde, erklärte Tim Cook:

„Ich werde es tun, bis die Stimme in meinem Kopf sagt: ‚Es ist Zeit‘, und dann werde ich gehen und mich darauf konzentrieren, wie das nächste Kapitel aussieht. Aber es ist schwer, sich ein Leben ohne Apple vorzustellen, denn mein Leben ist seit 1998 mit diesem Unternehmen verbunden. Es hat den überwältigenden Teil meines Erwachsenenlebens ausgemacht. Und deshalb liebe ich es.“

Weitere Antworten von Tim Cook, darunter auch zum Vermächtnis von Apple, zu zunehmenden behördlichen Kontrollen und Klagen gegen das Unternehmen, finden sich im umfangreichen Interview von WIRED. Der Artikel kann ohne Bezahlschranke in englischer Sprache gelesen werden und enthält auch eine Reihe von stilvollen Schwarz-Weiß-Fotografien des Apple-CEOs von Fotograf Joe Pugliese.

Fotos: Apple.