Zwei kleine Updates: Geocaching-App mit Widget, Signal mit größeren Emojis

Im App Store gibt es regelmäßig frische Updates für die dort vorhandenen Anwendungen. Mit dem beliebten Messenger Signal (App Store-Link) und der bekannten offiziellen Geocaching-App (App Store-Link) für die GPS-basierte Schatzsuche wurden nun gleich zwei beliebte Apps mit einer Aktualisierung versehen. Wir fassen beide Updates in einem Artikel zusammen.

Der kostenlose Messenger Signal ist auch in unserer Redaktion ein beliebtes Mittel zur Kommunikation und hat mittlerweile Alternativen wie WhatsApp aus dem Hause Meta verdrängt. In der neuen Version 5.44 vom 7. Juli 2022 können sich Fans von Emojis, Sprachnachrichten und anderen Anhängen über Verbesserungen freuen:

Die Aktualisierung auf Version 5.44 steht ab sofort für alle Nutzer und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store bereit.

Wer wie ich des öfteren in der Stadt und auf dem Land auf Schatzjagd geht, hat sicherlich schon von der offiziellen Geocaching-App von Groundspeak gehört. Kommt diese Anwendung bei euch fürs Geocachen zum Einsatz, könnt ihr euch nun über ein kleines Update auf Version 9.6.0 freuen, mit dem erstmals ein Widget Einzug in die App hält. Im Changelog heißt es:

„Mit diesem Update führen wir ein neues Widget ein. Es zeigt Dir Geocaches in der Nähe, die Du noch nicht gefunden hast und die nicht von Dir versteckt wurden. So bekommst Du einen schnellen Überblick über verfügbare Caches in Deiner Nähe.“