Bereit für den Start: Sonos Sub Mini passiert Zertifizierung

Das mit der Geheimhaltung will bei Sonos in diesem Jahr nicht so wirklich klappen. Nachdem bereits vor der Ankündigung der Sonos Ray Soundbar quasi alle Informationen vorab veröffentlicht wurden, bahnt sich nun das nächste Produkt an: Der Sonos Sub Mini.

Bereits im Mai hat The Verge die ersten selbst erstellten Renderings des Sonos Sub Mini veröffentlicht. Das Design in Zylinder-Form wird nun von neuen Dokumenten bei der Zulassungsstelle FCC bestätigt.

Zudem ist die Veröffentlichung der Testergebnisse bei der amerikanischen Behörde ein weiteres Zeichen dafür, dass die Weichen für den Marktstart gestellt werden. Zwar dürfte es nicht in den nächsten Wochen soweit sein, spätestens im September sollten wir den Sonos Sub mini aber zu Gesicht bekommen.

Was spätestens nach der Einführung der kleinen Sonos Ray Soundbar klar ist: Für kleinere Installationen kann der Lautsprecher-Hersteller tatsächlich sehr gut einen kleineren und vor allem günstigeren Subwoofer gebrauchen. Immerhin kostet der große Sonos Sub weit mehr als 800 Euro und ist damit für viele Personen preislich in einer absolut uninteressanten Region angesiedelt.