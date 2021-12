Dandara – Trials of Fear+: Klassiker von Raw Fury jetzt bei Apple Arcade

Das Entwicklerteam von Raw Fury, das auch schon Titel wie Kingdom: News Lands, Kathy Rain und Bad North: Jotunn Edition in den App Store gebracht haben, bezeichnen Dandara – Trials of Fear als „bestes Indie-Reaktionsspiel“. Seit März 2020 steht der Titel im App Store zum Download bereit, und kann nun auch bei Apple Arcade in einer „+“-Version (App Store-Link) im Rahmen des Spiele-Abonnements kostenlos heruntergeladen werden. Dazu müssen 1,1 GB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS/tvOS 13.0 oder neuer vorhanden sein. Auch eine deutsche Lokalisierung ist beim Spiel mit an Bord.

In Dandara befindet man sich in einer Gesellschaft, die kurz vor dem Zusammenbruch steht und deren Bürger unterdrückt und einsam sind. Die Spieler und Spielerinnen sind diejenigen, die das Kräfteverhältnis der Welt auf den Kopf stellen können.

„Willkommen in einem einzigartigen 2D-Metroidvania-Plattformspiel voller geheimnisvoller Kreaturen und grenzenlosen Erforschungen. Trotze der Schwerkraft, indem du über Böden, Wände und Decken springst. Erkunde verborgene Mysterien und Geheimnisse der Salzwelt sowie ihre vielfältigen Charaktere. Stärke Dandara für das Überleben und den Kampf gegen Gegner, die sie unterdrücken wollen.“

Die Dandara – Trials of Fear Edition bietet laut Angaben von Raw Fury drei neue Gebiete, die es zu erkunden gilt, einen neuen großen Boss, neue Kräfte und Mechaniken, neue Musiktitel, ein neues geheimes Ende sowie zahlreiche Updates für die Lebensqualität und mehr. Zudem legt sie einen ganz neuen Schwerpunkt auf die Geschichte und vertieft das Wissen über das Salz und seine Bewohner. Es gibt neue Beschreibungen, Dialoge und Zwischensequenzen für bestehende Charaktere und Umgebungen.

Dandara – Trials of Fear lässt sich nativ sowohl per Touchscreen als auch über ein kompatibles Gamepad steuern und bietet eine visuell ansprechende, umfassende Welt voller Puzzles, Power-Ups und mehr in einem handgefertigten PixelArt-Design und mit einem Original-Soundtrack. Für weitere Eindrücke zum Spiel haben wir euch abschließend den Trailer bei YouTube eingebunden.