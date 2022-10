Google behauptet: Apple folge seinem Beispiel der Smartphone-Innovation

Nicht nur Apple hat vor kurzem mit den iPhone 14-Modellen eine neue Smartphone-Generation vorgestellt, sondern auch Google präsentierte jüngst die neuen Google Pixel-Exemplare der Öffentlichkeit. Während des gestrigen Google-Events wurde neben dem Pixel 7 und Pixel 7 Pro auch die Pixel Watch, Googles erste Smartwatch, vorgestellt.

Während der Keynote kamen einige Google-Redner nicht umhin, ein paar Sticheleien gegen Apple und die neuesten Hardware-Ankündigungen aus Cupertino zu machen. So erklärte Brian Rakowski, Googles Vice President of Product Management, als er über das Pixel 7 und Pixel 7 Pro sprach (via MacRumors):

„Das Pixel war schon immer führend in der Smartphone-Innovation. Wir sehen es als Kompliment, wenn andere in der Branche unserem Beispiel folgen, wie das Always-on-Display und At a Glance, das nützliche Informationen direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigt.“

Mit diesem Seitenhieb spielte Rakowski auf iOS 16 und die damit verbundenen Live-Aktivitäten sowie das neue Always-On-Display des iPhone 14 Pro (Max) an. Auch zu den Sicherheits-Funktionen der neuen iPhone-Generation zog man einen Vergleich.

„Wir haben die Autounfallerkennung bereits vor drei Jahren eingeführt, zusammen mit anderen wichtigen Sicherheitsfunktionen wie der Sicherheitsüberprüfung und der Notfallfreigabe. Es ist eine erstaunliche Erfolgsbilanz von bahnbrechenden Funktionen, die zuerst auf Pixel zu finden waren.“

Und wie schon häufiger in der Vergangenheit konnte man es sich offenbar auch nicht verkneifen, einen der größten Spannungspunkte zwischen Google und Apple anzusprechen: Die Weigerung Apples, den neuesten RCS Messaging-Standard zu unterstützen. Apple setzt trotz mehrerer Aufrufe Googles weiter auf SMS und iMessage. Während des Pixel-Events übte man daher erneut Druck aus.

„RCS ist der moderne Industriestandard für Messaging und wurde bereits von einem Großteil der Branche angenommen. Wir hoffen, dass jeder Gerätehersteller die Botschaft versteht und RCS einführt, um das Texten für jeden Smartphone-Nutzer zu verbessern.“

Apples CEO Tim Cook hatte schon mehrfach auf Googles Aufrufe reagiert und unter anderem erklärt, dass bisher keine Apple-User das Unternehmen gebeten hätten, den Standard umzusetzen. Auch auf andere Sticheleien der Tech-Konkurrenz, beispielsweise von Samsung oder Xiaomi, reagierte Apple bisher bestenfalls entspannt – oder gar nicht.