Tankste: Minimalistische Spritpreis-App erinnert an Bertha

Ich bin ja glücklicherweise nicht mehr so oft an der Zapfsäule und muss im Zweifel vielleicht auch nicht auf den letzten Cent achten. Wenn es in der Vergangenheit aber soweit war, habe ich zumindest kurz einen Blick in die Bertha-App geworfen. Sie war übersichtlich und schnell und ich habe direkt sehen können, ob der Preis an den Tankstellen in der Umgebung gut oder schlecht ist. Leider wurde das Projekt eingestellt, was ich sehr schade fand.

Die gleiche Meinung vertritt wohl auch Fabian Keunecke, ein Software-Entwickler aus Hannover. Er schreibt:

Unsere Lieblings-App Bertha wird leider nicht mehr angeboten, und andere Apps überzeugten uns nicht. Also kamen wir zu dem Entschluss, das minimalistische Design der ehemaligen App zu übernehmen und mit tankste! ein ähnliches Nutzererlebnis anzubieten.

Und da wären wir auch schon bei tankste! (App Store-Link), einem Open Source Projekt, das als kostenloser Download im App Store angeboten wird. Das Ziel der App: Mit einem Blick zeigen, wie es um die Spritpreise in der Umgebung steht. Dazu setzt die App auf das aus der Bertha-App bekannte Ampel-System.

Viele Funktionen bietet tankste! zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, es gibt im Prinzip nur einen Filter für die drei üblichen Spritsorten. Dafür gibt es aber auch keine Werbung, keine In-App-Käufe und keine Zwang zur Registrierung. Man kann die App einfach herunterladen und direkt loslegen.

Einige zusätzliche Funktionen hat der Entwickler aber bereits auf seiner Todo-Liste. So schreibt er im App Store: „Währen wir in unserer ersten Version nur ein kleines Funktionset anbieten, könnt ihr euch für die Zukunft bereits auf mehr freuen! Neben den Benzin und Diesel Filtern, werden wir auch das Suchen nach Anbietern (z.B. Aral oder Shell) und Tankkarten ermöglichen. Neben einer Favoritenliste stehen noch viele weitere Dinge auf der Roadmap.“