Telegram: CEO beschuldigt Apple, ein großes Update zurückzuhalten

Der Messenger Telegram (App Store-Link) erfreut sich unter vielen Usern noch immer großer Beliebtheit. In der Vergangenheit geriet die Plattform aber auch in die Kritik, da sich dort viele Rechtsextreme, Radikale und Verschwörungstheoretiker versammeln. Nichtsdestotrotz bleibt Telegram weiterhin eine kostenlose Alternative abseits von WhatsApp, Signal, Threema und Co.

Aktuell sorgt eine Mitteilung vom Telegram-CEO und -Gründer Pavel Durov für Aufsehen. In einem Telegram-Post beschuldigt er Apple, ein großes Update für den Messenger seit zwei Wochen „ohne Erklärung oder jegliches Feedback“ im App Review-Prozess zurückzuhalten. Laut seiner Aussage solle das Update „die Art und Weise revolutionieren, wie sich die Menschen bei der Nachrichtenübermittlung ausdrücken“.

Durov nutzte seine Beschwerde über das bisher unveröffentlichte Telegram-Update auch für eine breit angelegte Kritik an den Geschäftsmodellen der App Stores von Apple und Google. Er erklärt in seinem Beitrag, dass Telegram durch einen „obskuren“ Review-Prozess entmutigt werde, der „allen mobilen Apps von den Tech-Monopolen auferlegt wird“. Er führt weiter aus: „Wenn Telegram, eine der zehn beliebtesten Apps weltweit, so behandelt wird, kann man sich nur vorstellen, welche Schwierigkeiten kleinere App-Entwickler haben.“

Über die Inhalte des Telegram-Updates ist bisher nichts bekannt geworden. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich Pavel Durov über Apples Review-Prozess beschwert. Schon 2018 erklärte er, dass Apple Updates für Telegram blockieren würde, nachdem Russland Telegram verboten hatte. Einen Tag nach Durovs Beschwerde hatte Apple das Update dann freigegeben. Es bleibt abzuwarten, wie lange es in diesem Fall dauern wird.

Screenshot: The Verge.