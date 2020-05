Trello: Aufgaben-Management jetzt auch im Dark Mode nutzen

Momentan schaue ich fast täglich in Trello (App Store-Link) vorbei. Natürlich nicht ganz ohne Grund, denn wir nutzen die Plattform zusammen mit unserem Entwickler, um eine neue Hueblog-App auf die Beine zu stellen. Mittlerweile sind wir recht weit fortgeschritten und dürften bereits bald mit dem Beta-Test starten können.

Bevor es aber soweit ist, werfen wir einen Blick auf das aktuelle Update von Trello. Die App für ein gemeinsamen Aufgaben-Management hat mit der neuen Version einen Dark Mode erhalten, der sich automatisch mit den Einstellungen des Systems aktiviert. Eine feine Sache, auch wenn ich die Lösung von Trello noch nicht ganz optimal finde. So wird beispielsweise der Hintergrund der Boards weiter farbig dargestellt, was zum Teil doch noch recht hell ist. Hier hätte ich mir ein noch etwas dunkleres Design gewünscht.

Das erwartet euch in Trello

Wie Trello funktioniert, ist schnell erklärt. Zunächst erstellt man ein Board, zu dem man einfach weitere Nutzer einlädt. In jedem Board können mehrere Listen angelegt werden, die frei benannt werden können. Standardmäßig findet man hier beispielsweise „To Do“, „Im Gange“ und „Fertig“.

Diese Listen können in Trello mit Karten gefüllt werden, wobei in jeder Karte nach Lust und Laune Beschreibungen, Dateien und Kommentare hinzugefügt werden können. Jeder Nutzer kann die einzelnen Karten zudem ganz einfach von einer Liste in eine andere verschieben, also beispielsweise von „To Do“ in „Im Gange“, sobald man mit der Arbeit begonnen hat, und später dann in die Liste „Fertig“.

Für bestimmte Anwendungsfälle und Funktionen ist Trello kostenpflichtig, mit der kostenlosen Basis-Variante dürften die meisten Teams aber schon sehr viel anfangen können. Die wohl größte Einschränkung ist hier wohl die Limitierung auf 10 MB pro Dateianhang, mit externen Ablageorten kommt man aber auch damit ganz gut klar.