Twitter: General-Amnestie für gesperrte Accounts & mehrfarbige Häkchen in Planung

Seit Tesla-CEO Elon Musk das soziale Netzwerk Twitter (App Store-Link) übernommen hat, kommt die Plattform nicht zur Ruhe. Erst wurden zahlreiche Angestellte per E-Mail-Ankündigung entlassen, dann einige von ihnen wieder zurückgeholt, danach machte Musk unter anderem mit einer Umfrage „an das Volk“ von sich reden, in der er über die Rückkehr des gesperrten Donald Trumps auf die Plattform abstimmen ließ. Zuvor waren schon verbleibende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor die Wahl gestellt worden, entweder einem extremen Arbeitspensum zuzustimmen, oder ihre Sachen packen zu können.

Und wie es scheint, dürfen wir uns bei Twitter auch noch in nächster Zeit auf weitere Schlagzeilen gefasst machen. Nachdem Elon Musk wie oben bereits beschrieben auf Twitter hat abstimmen lassen, ob der Account von Donald Trump wieder reaktiviert werden solle, ist nun wohl auch eine General-Amnestie für weitere gesperrte Twitter-Konten geplant. Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung (https://www.sueddeutsche.de/politik/musk-twitter-amnestie-1.5703133) berichtet, hat Musk eine weitere Umfrage gestartet, ob eine General-Amnestie für gesperrte Konten bei Twitter stattfinden solle. Ausnahmen solle es lediglich für Accounts geben, die gegen Gesetze verstoßen oder Spam-Nachrichten verbreitet hätten.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022