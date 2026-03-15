Highlights der Woche: Habt ihr ein MacBook Neo gekauft?

Seit Mittwoch ist das MacBook Neo offiziell im Handel erhältlich. Nicht nur die Testberichte fallen positiv aus, auch die Rückmeldungen von Kunden und Kundinnen stimmen Apple froh. Das bunte MacBook Neo kommt gut im Markt an, da das Gerät zu einem vertretbaren Preis eine wirklich attraktive Leistung bietet.

Fabian hat seine ersten Erfahrungen mit dem MacBook Neo nach 24 Stunden niedergeschrieben und ist mit dem Gerät sehr zufrieden. Natürlich gibt es ein paar Einschränkungen, doch diese fallen bei alltäglichen Aufgaben nicht stark ins Gewicht. Schade ist der Verzicht auf die Tastaturbeleuchtung, die in dunklen Umgebungen eigentlich ein Muss ist.

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Wie gut ist das iPhone 17e?

Die zweite spannende Neuerscheinung ist das iPhone 17e, also Apples günstigstes iPhone. Auch hier gilt: Einschränkungen sind vorhanden, allerdings handelt es sich immer noch um ein iPhone.

Wer nicht auf ein iPhone verzichten möchte, aber nicht so viel Geld zur Verfügung hat, bekommt mit dem 17e ein solides Gerät. Es ist jedoch ratsam, auch die Preise für gebrauchte iPhones zu prüfen, da man oftmals für das gleiche Budget ein besser ausgestattetes iPhone bekommt.

iPad Air mit M4: Nettes Upgrade

Zum iPad Air mit neuem M4-Chip lässt sich nicht viel sagen außer: Es ist ein iPad Air, das wieder etwas schneller ist. Etwas ausführlicher haben wir die Geschichte dennoch beleuchtet.

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