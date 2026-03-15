Highlights der Woche: Habt ihr ein MacBook Neo gekauft?

Seit Mittwoch ist das MacBook Neo offiziell im Handel erhältlich. Nicht nur die Testberichte fallen positiv aus, auch die Rückmeldungen von Kunden und Kundinnen stimmen Apple froh. Das bunte MacBook Neo kommt gut im Markt an, da das Gerät zu einem vertretbaren Preis eine wirklich attraktive Leistung bietet.
Fabian hat seine ersten Erfahrungen mit dem MacBook Neo nach 24 Stunden niedergeschrieben und ist mit dem Gerät sehr zufrieden. Natürlich gibt es ein paar Einschränkungen, doch diese fallen bei alltäglichen Aufgaben nicht stark ins Gewicht. Schade ist der Verzicht auf die Tastaturbeleuchtung, die in dunklen Umgebungen eigentlich ein Muss ist.
Unsere Artikel zum MacBook Neo
- 24 Stunden mit dem neuen MacBook Neo
- MacBook Neo im Teardown: Anscheinend einfacher zu reparieren
- MacBook Neo ist ein Schock für die Computer-Industrie
- MacBook Neo: Das sagt ein Ex-Microsoft-Manager über Apples neues Gerät
Wie gut ist das iPhone 17e?
Die zweite spannende Neuerscheinung ist das iPhone 17e, also Apples günstigstes iPhone. Auch hier gilt: Einschränkungen sind vorhanden, allerdings handelt es sich immer noch um ein iPhone.
Wer nicht auf ein iPhone verzichten möchte, aber nicht so viel Geld zur Verfügung hat, bekommt mit dem 17e ein solides Gerät. Es ist jedoch ratsam, auch die Preise für gebrauchte iPhones zu prüfen, da man oftmals für das gleiche Budget ein besser ausgestattetes iPhone bekommt.
iPad Air mit M4: Nettes Upgrade
Zum iPad Air mit neuem M4-Chip lässt sich nicht viel sagen außer: Es ist ein iPad Air, das wieder etwas schneller ist. Etwas ausführlicher haben wir die Geschichte dennoch beleuchtet.
Noch mehr spannende News
- Apple feiert sich selbst und 50 Jahre „thinking different“
- iPhone Fold: Apple bringt erstmals echtes Multitasking aufs iPhone
- Apple veröffentlicht iOS-Updates für ältere iPhones und iPads
- Warum Apple ein iPhone-Flip im Klappdesign nicht will
- Joyroom Podix im Test: Vielseitige und leistungsstarke 5-in-1-Ladestation
- MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max: Tester bestätigen Zuwachs bei Prozessor und SSD
- Reviews zum Studio Display: So gut schneiden Apples neue Monitore ab
Im Angebot
- Angebote von FRITZ!: FRITZ!Box, Repeater und Fon zu Bestpreisen
- Amazon reduziert Fire TV Stick: Mit und ohne 4K
- Großer Sale bei Insta360: Kameras und Gimbals mit attraktiven Rabatten kaufen
- Aura Aspen im Angebot: Digitaler Bilderrahmen hat uns überzeugt
- AirPods Pro 3 und AirPods 4 bei Amazon besonders günstig
Neues im HueBlog
Philips Hue macht mit nicht so schönen Schlagzeilen die Runde: Die Hue Bridge Pro wird nämlich 10 Euro teurer. Gleichzeitig hat man das Versprechen, die Videokamera mit Apple Home auszurüsten, wieder von der Webseite entfernt.
Kommentare 2 Antworten
Nein
Hm. Wenn ich nicht erst im Dezember ein MacBook Pro gekauft hätte als Ersatz für mein Intel-betriebenes Air, wäre das vielleicht eine interessante Alternative gewesen.