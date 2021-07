Apple Pay: Online-Einkäufe bald auch mit Sparkassen-Girocard

Mit etwas Verspätung haben die deutschen Sparkassen angekündigt, schon bald auch Online-Zahlungen mittels Apple Pay und der damit verbundenen Girocard ermöglichen zu wollen. Eigentlich war die Funktion schon für Anfang dieses Jahres geplant, doch die Vorbereitungen haben sich offenbar in die Länge gezogen. Nun jedoch ist es soweit: Ab der nächsten Woche sollen auch Einkäufe im Web mit der Girocard und Apple Pay bezahlt werden können.

Bisher war es Kunden der Sparkasse möglich, ihre Girocard und Kreditkarte in Apple Pay einzubinden, um an kontaktlosen Bezahlterminals vor Ort, beispielsweise im Einzelhandel bei Aldi, Lidl und Co., ihre Einkäufe bezahlen zu können. Ab dem 13. Juli 2021 wird es dann auch ermöglicht werden, im Webbrowser kontaktlos zahlen zu können.

Erste Hinweise auf Websites von kommunalen Sparkassen-Verbänden

Einige kommunale Sparkassen-Verbände machen auf diese Art zu zahlen bereits auf ihren Websites aufmerksam. Bei der Sparkasse Bochum und der Sparkasse an der Lippe heißt es, „Ab sofort ist nun auch die Girocard mit Apple Pay und der Sparkassen-Card in Apps und im Web bei immer mehr Händlern nutzbar“. Gegenüber dem Magazin Finanz-Szene bestätigte ein Sprecher des deutschen Sparkassenverbands bereits „die Einführung der neuen Lösung bei ausgewählten Instituten“.

„Technisch funktioniert die Online-Girocard via Apple Pay wie folgt: Die Kunden wählen im Online-Shop oder in der App die Akzeptanz von Apple Pay und bestimmen anschließend als Zahlungsmittel die Girocard und geben die Zahlung per Touch-ID, Face-ID oder Gerätecode auf einem Apple-Gerät frei. Eine mit Google Pay nutzbare digitale Girocard soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.“

So berichtet Finanz-Szene zur Nutzung dieses neuen Dienstes der Sparkasse im Zusammenhang mit Apple Pay. Zum Start dieser Bezahlmethode im Netz sollen dann auch gleich einige Onlineshops aus Deutschland sowie weitere Dienstleister das kontaktlose Bezahlen im Webbrowser oder aus Apps heraus ermöglichen.