fraenk: Telekom-Tarif stockt monatliches Datenvolumen um 1 GB auf

In meinem iPhone 12 Pro werkelt bereits seit einigen Monaten der Mobilfunktarif von fraenk, einer Untermarke der Deutschen Telekom. Wer sich dafür entscheidet, bekommt neben einer Telefon- und SMS-Flat auch bisher 4 GB an Datenvolumen inklusive LTE 25 für einen monatlichen Festpreis von 10 Euro, die per PayPal abgebucht werden.

fraenk ist ein SIM-only-Tarif und kann auch im europäischen Ausland genutzt werden. Seit kurzem bietet der Provider im Telekom-Mobilfunknetz auch eine eSIM an, die bequem über das iPhone gebucht und genutzt werden kann. Alle Vertragsmodalitäten sowie die Tarifverwaltung erfolgt über die kostenlose fraenk-App für iOS (App Store-Link) und Android.

Aktuell werden Kunden und Kundinnen wie ich aktiv von fraenk angeschrieben, um eine gute Nachricht zu verbreiten: Ab dem 1. September 2021 bekommt man bei fraenk 1 GB Datenvolumen extra pro Monat, „für immer!“, wie es in der E-Mail an mich heißt. „Du musst nichts weiter tun, dein aktuelles Datenvolumen erhöht sich automatisch zum Monatsstart – du zahlst keinen Cent mehr“, berichtet der Mobilfunk-Anbieter.

Auf der Website ist von dieser Aktion bisher noch nichts zu lesen, dort wirbt fraenk noch immer mit den bisher gültigen 4 GB an monatlichem Datenvolumen. Wenn ihr mehr zu fraenk erfahren wollt, klickt euch gerne in unseren letzten Artikel zum Mobilfunktarif.