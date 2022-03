Highlights der Woche: Neues iPhone SE und iPad Air 5 angesehen

Seit Freitag sind das iPhone SE 3, iPad Air 5, das grüne iPhone 13, der Mac Studio und das Studio Display erhältlich. Während man zum iPhone 13 nicht viel sagen muss, haben wir uns das iPhone SE 3 (zum Bericht) und auch das iPad Air 5 (zum Bericht) genauer angesehen und aufgeschlüsselt, für wen sich die Geräte eigenen. Da wir weder den Mac Studio noch das Studio Display vorliegend haben, könnt ihr euch gerne in diese Reviews klicken.

Neues auf hueblog.de und Baustein.Blog

Was war los in der Hue-Welt? In dieser Woche haben wir euch einen äußerst kompakten „inoffiziellen“ Friends of Hue Schalter vorgestellt. Außerdem haben wir die Community-Frage der Woche rund um einen klassischen Lichtschalter beantwortet. Auf dem Baustein.Blog könnt ihr noch bis Freitag einen von vier Mond-Rover von LEGO gewinnen, außerdem haben wir euch die große Mond-Forschungsbasis vorgestellt.

Auch empfehlenswert