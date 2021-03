WhatsApp: Messenger testet Funktion für selbstlöschende Bilder

Laut aktuellen Informationen des immer gut informierten Teams von WABetaInfo soll der Facebook-Konzern für den hauseigenen Messenger WhatsApp (App Store-Link) an einer Funktion arbeiten, die selbstlöschende Fotos in Chats integriert. Laut WABetaInfo könne der Empfänger die Bilder einmalig ansehen, diese aber nicht in der eigenen Fotobibliothek speichern.

WABetaInfo, die auch bereits in der Vergangenheit einige spannende Leaks zu bevorstehenden WhatsApp-Plänen und neuen Funktionen geteilt haben, veröffentlichten nun bei Twitter einige WhatsApp-Screenshots, auf denen eine Ansicht zu sehen ist, in der der Absender ein Foto als selbstlöschend auswählen kann. Wird diese Option ausgewählt, kann der Empfänger das Bild nur einmal ansehen und es nicht dauerhaft auf dem Gerät speichern oder exportieren. Beim Schließen des Chats wird das Bild entfernt.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021