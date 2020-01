Die Top-Themen der Woche: Rücken, Apple-Archiv & Ladestation

Und da ist er schon wieder, der letzte Tag der Woche. Zeit also für den kleinen Rückblick auf die wichtigsten Themen der vergangenen sieben Tage, wobei diese nach einer ruhigen Woche ziemlich entspannt ausfallen. Wir haben einiges an Zubehör genauer unter die Lupe genommen, viele spannende neue Apps sind leider nicht erschienen.

Daher wollen wir diese paar Zeilen auch ein wenig anders füllen. Etwa mit dem Thema Apple Arcade, für das sich immer wieder Leser eine eigenen Kategorie wünschen, damit sie die News nicht lesen müssen. Leider ist das technisch nicht ohne größere Umbauten möglich. Zwar könnten wir in der App recht schnell einen Filter hinzufügen, allerdings sind die Push-Einstellungen so komplex, dass das eben nicht mal eben so geht. Und sind wir mal ehrlich: Aktuell erscheint pro Woche ein neues Spiel für Apple Arcade – und das wird man sicherlich ertragen können, selbst wenn man sich so rein gar nicht für das Spiele-Abo integriert.

Unser Interesse gilt aktuell übrigens auch einer netten Abmahn-Kanzlei. Diese hat in einem Artikel in den Tiefen unseres Archivs einen aus dem App Store stammenden Screenshot einer App gefunden, auf dem wiederum ein Foto zu sehen ist. Dieses Foto ist urheberrechtlich geschützt und für die unerlaubte Nutzung werden wir nun zur Kasse gebeten. Sobald der Fall zu den Akten gelegt wurde, werde ich noch einmal detaillierter darauf eingehen. Im Vorfeld nur soviel: Der Spaß wird sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick