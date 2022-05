Highlights der Woche: WWDC-Keynote, neue Pride-Armbänder & mehr

Am 6. Juni wird Apple die Entwickler-Konferenz WWDC mit einer Keynote eröffnen. Es wird erste Einblicke in die kommenden Betriebsystem-Updates geben. Was wird iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 mitbringen? Ab 19 Uhr deutscher Zeit werden wir wie gewohnt über alle vorgestellten Neuerungen berichten.

Zur Feier des „Pride Month“ im Juni bringt Apple zwei neue Pride Edition Armbänder und dynamische Pride Zifferblättern heraus. Das diesjährige Pride Edition Sport Loop zeigt einen Farbverlauf mit dem Wort „Pride“, das direkt in das Armband eingewebt ist. Apple startet zusätzlich eine neue Shot on iPhone Pride Kampagne auf Instagram, die das Wesen von Künstlern und Künstlerinnen und Persönlichkeiten der weltweiten LGBTQ+ Community einfängt.

Ebenfalls spannend

Neues von Hueblog und Baustein.blog

Im Hueblog haben wir über die neuen Verlängerungen für den Ambiance Gradient Lightstrip von Light Solution gesprochen, im Baustein.blog haben wir uns die stapelbaren Bauplatten von Strictly Briks angesehen.