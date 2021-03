Die Top-Themen der Woche: Doch keine Keynote am Dienstag

Und schon wieder neigt sich eine Apple-Woche dem Ende. Und was für eine: Wir haben nicht nur über das Ende des HomePods in seiner jetzigen Form erfahren müssen, auch der iMac Pro hat sich von der Bildfläche verabschiedet. Zudem wird es in diesem Monat wohl keine neuen Apple-Produkte mehr geben.

Eigentlich hatten sich die Apple-Experten im Netz ja für den 23. März verabredet. Dann sollte es die erste Keynote des Jahres mit neuen Produkten geben, beispielsweise den immer noch nicht erhältlichen AirTags. Doch daraus ist nichts geworden.

Es scheint, als hätte Apple absichtlich falsche Informationen gestreut und damit Erfolg gehabt. Gleich drei der angesehensten Leaker hatten den 23. März im Vorfeld als Termin für die nächste Keynote verkündet. Einer von ihnen hat sich nun bereits auf den April festgelegt – es bleibt also weiter spannend.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick