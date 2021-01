Highlights der Woche: Quartalszahlen, tedee Smart Lock & mehr

Apple hat die Quartalszahlen für das erste fiskalischen Quartals des Geschäftsjahres 2021 vorgelegt, welches am 26. Dezember 2020 endete. Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 111,4 Milliarden US-Dollar, ein Allzeitrekord und eine Steigerung von 21 Prozent im Jahresvergleich, und einen Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie von 1,68 US-Dollar, eine Steigerung von 35 Prozent. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal 64 Prozent. Alle Details gibt es hier.

Wir haben das tedee Smart Lock einem Langzeittest unterzogen und sind mit den Ergebnissen ingesamt zufrieden. Das Schloss ist kompakt, schließt leise und meistens zuverlässig. Für alle Ergebnisse bitte hier klicken.

