Die Top-Themen der Woche: Apple startet das erste Feuerwerk

Etwas später als in den letzten Jahren, dafür aber nicht weniger spektakulär. So haben wir die erste Apple Keynote des Jahres 2021 erleben dürfen. In nur 60 Minuten hat Apple zahlreiche neue Produkte vorgestellt. Angefangen bei einem iPhone 12 in Violett über die neuen AirTags bis hin zum neuen iMac und dem überarbeiteten iPad Pro.

Zwei der neuen Produkte können auch schon gekauft werden. Und während das iPhone 12 in der neuen Farbe nicht unbedingt der große Magnet sein dürfte, sieht es bei den AirTags ganz anders aus. Insbesondere das 4er-Pack für 119 Euro scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen, im Apple Online Store soll es erst wieder ab Juni verschickt werden.

Die neuen Tracker werden aber auch schon auf Amazon verkauft und hier scheint das Start-Kontingent noch nicht ganz aufgebraucht zu sein. Amazon verspricht die Lieferung nach dem offiziellen Start am 30. April weiterhin für den 3. Mai. Wenn ihr noch zuschlagen wollt, dann am besten dort.

Neu Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der „Wo ist?“ App

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

