Highlights der Woche: Quartalszahlen, Testberichte & mehr

Apple hat die neusten Quartalszahlen vorgelegt und verbucht abermals große Gewinne. Überraschend hat Apple erneut neue Rekorde eingefahren, der Umsatz in einem dritten Quartal lag mit 81,4 Milliarden US-Dollar so hoch wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte man sich um stolze 36 Prozent steigern. Alle Zahlen und Daten könnt ihr hier nachlesen, in diesem Artikel gibt es zudem ergänzenden Infos.

Zudem haben wir in dieser Woche einige Tests veröffentlicht. Unter anderem haben wir euch das USB- und XLR-Kondensatormikrofon Blue Yeti Pro und den Sonos Five genauer vorgestellt. Ebenso gibt es einen Test zum neuen Aqara TVOC Luftqualitätssensor mit HomeKit-Anbindung.

Alle weiteren Themen