Die Top-Themen der Woche: Quartalszahlen, Kalender-Abo & Wassermelder

In unserem kleinen Wochenrückblick starten wir dieses Mal am Dienstagabend. Dort hat Apple nämlich seine Quartalszahlen für den wichtigsten Abschnitt des Jahres präsentiert: Das zurücklaufende Weihnachtsgeschäft. Und wir könnte es auch anders sein: Es war mal wieder ein neuer Rekord. In drei Monaten konnte man einen Umsatz von 91,8 Milliarden US-Dollar erzielen und damit das Vorjahr um 9 Prozent stoppen. Mittlerweile verdient man mit Apple Watch und AirPods sogar mehr als mit Mac-Computern.

Auch die Services tragen zum Erfolg dabei. Dazu gehören auch Abonnements im App Store, von denen vor allem eines für Aufregung bei euch gesorgt hat: Fantastical 3.0 und die Einführung des Abo-Modells. 100 Kommentare gab es zu unserem Artikel – und ein Großteil der Nutzer ist enttäuscht. Das zeigt sich auch im App Store, die Bewertung ist von über 4 Sternen auf nur noch 2,2 Sterne gefallen. Eine interessante Alternative für enttäuschte Nutzer haben wir aber auch schon im Angebot: Calendar 366.

Und dann hätten wir natürlich auch noch neues HomeKit-Zubehör. Der neue Eve Water Guard ist mittlerweile direkt bestellbar, wir haben den Wassermelder für Apples Smart Home System bereits näher unter die Lupe genommen. Falls euch interessiert, was das 79,95 Euro teure Gadget auf dem Kasten hat und welche Vorteile es gegenüber kleinen Wassersensoren hat, klickt euch in unseren Testbericht zum Eve Water Guard.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick