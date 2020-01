Kommentar: Der App Store benötigt dringend bezahlte Updates

Mehrfach pro Monat müssen wir über das gleiche Thema berichten: Eine beliebte Premium-App stellt ihr Geschäftsmodell nach mehreren Jahren um und setzt fortan auf ein Abonnement. Zuletzt geschehen erst in dieser Woche bei der Kalender-App Fantastical oder bei der Drag-and-Drop-Applikation Dropzone 4. Was die bisherigen Käufer von der Umstellung denken, ist in den Kommentaren und Bewertungen ziemlich deutlich zu sehen.

Lösen könnte man dieses Problem mit bezahlten Updates. Bevor ich näher auf die diese Alternative eingehe, möchte ich aber zunächst einmal unterstreichen, dass es uns im App Store in den letzten Jahren ziemlich gut ging, was Aktualisierungen für Apps und Spiele angeht.

Jahrelange kostenlose Updates gehörten bisher immer dazu

Ich möchte hier gar keine einzelnen Namen nennen, denn es gibt hunderte, wenn nicht gar tausende Apps, die bereits vor fünf oder mehr Jahren für Preise unter 10 Euro veröffentlicht wurden. Immer wieder gab es Updates mit neuen Funktionen und neuen Möglichkeiten. Stets war das alles immer inklusive.

Zu verdanken haben wir das den zahlreichen Entwicklern, die auch nach Jahren noch viel Herzblut in ihr Projekt gesteckt haben, auch wenn die Verkaufszahlen möglicherweise schon nachgelassen haben. Sie stecken monatelange Arbeit in ihre Apps, nur um dann ein kostenloses Major-Update zu veröffentlichen.

Natürlich könnte man eine große neue Version auch als neue App veröffentlichen, doch das macht nur bedingt Sinn: Es würden nicht nur zahlreiche Links im Netz nicht mehr funktionieren, die Entwickler würden auch eine hart erarbeitete Position in den Such-Rankings verlieren. Umso verständlicher, dass sie sich nach einer Alternative umsehen.

Und die heißt aktuell eben: Abonnement. Zumal den Entwicklern das ja auch noch von Apple schmackhaft gemacht wird, immerhin sinken die App Store Gebühren ab dem zweiten Jahr von 30 auf 15 Prozent, der Entwickler bekommt also mehr Geld ausgezahlt als bei einem normalen In-App-Kauf oder App-Verkauf.

Bezahlte Updates wären ein tolle Lösung für Entwickler & Nutzer

Eine Lösung, mit der sich wohl nicht nur viele Entwickler, sondern auch noch mehr Nutzer anfreunden könnten, gibt es von Apple derzeit noch nicht: Bezahlte Updates. Dabei wäre diese Möglichkeit doch einfach und genial: Der Entwickler hätte jederzeit die Möglichkeit, für ein (größeres) Update eine Bezahlung zu fordern. Gleichzeitig hätten die Nutzer die Option, frei zu entscheiden: Möchte man lieber bei der App-Version und den Funktionen bleiben, für die man bereits gezahlt hat? Oder sind die angebotenen Neuerungen den geforderten Betrag wert?

Ich habe wirklich kein Problem damit, monatlich für eine App oder einen Service zu bezahlen, wenn ich ihn jeden Tag aktiv nutze. Das ist bei vielen Anwendungen aber eben nicht der Fall – und es kann definitiv keine Lösung sein, am Ende des Monats für möglicherweise dutzende Apps eine Nutzungsgebühr zu entrichten.

Irgendwann wird das Abo-Modell kollabieren – die Frage ist nur: Wann wird es soweit sein und was kommt danach?